Ukrajina ostaje bez važne osobe u kritičnom trenutku: Bio je ključan za odnose s Trumpom

Ukrajina se suočava s pojačanim ruskim napadima, teškom situacijom na bojištu i korupcijskom krizom, a uskoro će ostati i bez glavnog zagovornika u Bijeloj kući. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu, general Keith Kellogg, napustit će svoju dužnost u siječnju. Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je Kelloggov odlazak za Kyiv Independent. Prema jednom izvoru, Kellogg nikada nije namjeravao dugo ostati u Trumpovoj administraciji. Nije jasno tko će biti imenovan za njegova nasljednika.

Inicijalno imenovan specijalnim izaslanikom za Ukrajinu i Rusiju, Kellogg je kasnije preraspoređen da se fokusira isključivo na Ukrajinu. Naime, Kremlj je navodno smatrao da je on previše proukrajinski nastrojen. Ukrajinci ga vide kao snažnog zagovornika, a predsjednik Volodimir Zelenski se i našalio da Kelloggovi posjeti štite Kijev od ruskih zračnih napada jednako učinkovito kao američki protuzračni sustavi Patriot.

Kellogg je vodio pregovore o sporazumu o mineralima između SAD-a i Ukrajine, osigurao oslobađanje političkih zatvorenika u Bjelorusiji te često oštro osuđivao ruske napade na ukrajinske gradove. Prema mnogima, Kelloggova diplomacija bila je ključna za mirovni proces i američko-ukrajinske odnose.

Kellogg je igrao presudnu ulogu "u izgradnji mosta između Washingtona i Kijeva kada je riječ o mirovnim naporima predsjednika Trumpa“, rekao je Ostap Yarysh, medijski savjetnik u organizaciji Razom for Ukraine. Kellogg je uspio prozreti "ruske taktike odugovlačenja ili druge mehanizme koje koriste da produže ovaj rat."