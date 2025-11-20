Naši Portali
IMAO PRESUDNU ULOGU

Ukrajina ostaje bez važne osobe u kritičnom trenutku: Bio je ključan za odnose s Trumpom

U.S. Special Envoy for Ukraine Kellogg visits Ukraine
Foto: UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY/REUT
Dora Taslak
20.11.2025.
Inicijalno imenovan specijalnim izaslanikom za Ukrajinu i Rusiju, Keith Kellogg kasnije je preraspoređen da se fokusira isključivo na Ukrajinu

Ukrajina se suočava s pojačanim ruskim napadima, teškom situacijom na bojištu i korupcijskom krizom, a uskoro će ostati i bez glavnog zagovornika u Bijeloj kući. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu, general Keith Kellogg, napustit će svoju dužnost u siječnju. Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je Kelloggov odlazak za Kyiv Independent. Prema jednom izvoru, Kellogg nikada nije namjeravao dugo ostati u Trumpovoj administraciji. Nije jasno tko će biti imenovan za njegova nasljednika. 

Inicijalno imenovan specijalnim izaslanikom za Ukrajinu i Rusiju, Kellogg je kasnije preraspoređen da se fokusira isključivo na Ukrajinu. Naime, Kremlj je navodno smatrao da je on previše proukrajinski nastrojen. Ukrajinci ga vide kao snažnog zagovornika, a predsjednik Volodimir Zelenski se i našalio da Kelloggovi posjeti štite Kijev od ruskih zračnih napada jednako učinkovito kao američki protuzračni sustavi Patriot.

Kellogg je vodio pregovore o sporazumu o mineralima između SAD-a i Ukrajine, osigurao oslobađanje političkih zatvorenika u Bjelorusiji te često oštro osuđivao ruske napade na ukrajinske gradove. Prema mnogima, Kelloggova diplomacija bila je ključna za mirovni proces i američko-ukrajinske odnose.

Kellogg je igrao presudnu ulogu "u izgradnji mosta između Washingtona i Kijeva kada je riječ o mirovnim naporima predsjednika Trumpa“, rekao je Ostap Yarysh, medijski savjetnik u organizaciji Razom for Ukraine. Kellogg je uspio prozreti "ruske taktike odugovlačenja ili druge mehanizme koje koriste da produže ovaj rat."
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Keith Kellogg

Kupnja