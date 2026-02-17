Misterij otmice: traže majku poznate voditeljice, istraga se prati uživo

Nestanak 84-godišnje Nancy Guthrie iz američke savezne države Arizone prerastao je u jedan od najpraćenijih kriminalističkih slučajeva u Sjedinjenim Državama posljednjih tjedana. Iako je u Europi relativno malo poznata, u Americi je riječ o priči koja danima dominira nacionalnim televizijama i portalima, a javnost pomno prati svaki novi trag. Slučaj je dodatno privukao pozornost jer je Nancy Guthrie majka Savannah Guthrie, jedne od najpoznatijih američkih televizijskih novinarki i dugogodišnje voditeljice NBC-ova jutarnjeg programa Today, koji svakodnevno prati višemilijunska publika.

Savannah Guthrie jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Sjedinjenim Državama. Kao glavna voditeljica popularnog jutarnjeg programa godinama je prisutna u američkim domovima, intervjuirala je predsjednike, svjetske lidere i brojne poznate osobe te sudjelovala u praćenju najvažnijih nacionalnih događaja. Zbog njezina javnog statusa nestanak njezine majke vrlo brzo je postao nacionalna vijest i jedna od glavnih tema američkih medija.

Jennifer Bond signs a banner that reads "Bring her home" and shows a photo of Nancy Guthrie, U.S. television journalist Savannah Guthrie's abducted elderly mother, at the KVOA newsroom, where Savannah worked earlier in her career, in Tucson, Arizona, U.S., February 12, 2026. REUTERS/Rebecca Noble Photo: REBECCA NOBLE/REUTERS Foto: REBECCA NOBLE/REUTERS

Nancy Guthrie živjela je sama u obiteljskoj kući u Tucsonu u Arizoni, gdje je bila poznata kao aktivna i samostalna starija osoba.

Nestala je tijekom noći 31. siječnja 2026., a policija je ubrzo zaključila da nije riječ o dobrovoljnom odlasku. U kući su pronađeni tragovi borbe, krv na podu, razbacani predmeti i znakovi nasilnog ulaska. Nadzorne kamere iz susjedstva snimile su maskiranu osobu u rukavicama kako se kreće oko kuće neposredno prije nestanka. Zbog tih okolnosti slučaj je odmah klasificiran kao nasilna otmica.

Pacemaker kao ključni digitalni dokaz

Jedan od najvažnijih i najneobičnijih tragova u istrazi dolazi iz medicinskog implantata koji je Nancy Guthrie nosila — pacemakera.

Moderni pacemakeri kontinuirano bilježe fiziološke podatke poput promjena srčanog ritma, razine fizičkog stresa i točnog vremena određenih događaja. Analiza zapisa pokazala je nagli i ekstremni porast srčanog ritma tijekom noći nestanka, što je policiji omogućilo precizno određivanje vremenskog okvira napada.

The FBI released new images of a person of interest in the kidnapping of Nancy Guthrie, mother of Today Show host Savannah Guthrie, on Tuesday, February 10, 2026. According to Director Kash Patel, the FBI, working with the Pima County Sheriff's Department and private sector partners, managed to recover images of an armed and masked individual appearing to tamper with the camera at Nancy Guthrie's front door the morning of her disappearance. FBI/UPI Photo via Newscom Photo: FBI/NEWSCOM Foto: FBI/NEWSCOM

Ti su podaci potom usklađeni sa snimkama nadzornih kamera kako bi se rekonstruirao točan tijek događaja. Istražitelji su te informacije koristili i za planiranje terenskih pretraga. Dronovi i policijski helikopteri pretraživali su šire područje oko Tucsona kako bi se identificirale moguće rute bijega i pronašli predmeti povezani sa zločinom. Upravo tijekom takvih zračnih pretraga pronađena je rukavica koja je kasnije postala ključni forenzički dokaz.

Stručnjaci navode da kombinacija medicinskih digitalnih tragova i naprednih metoda pretraživanja terena predstavlja sve važniji alat u modernim kriminalističkim istragama.

DNA trag koji bi mogao biti presudan

Najnoviji razvoj u istrazi odnosi se na forenzičku analizu rukavice pronađene nekoliko kilometara od kuće nestale žene. Na rukavici je izoliran DNA profil nepoznatog muškarca koji ne pripada članovima obitelji. Policija navodi da rukavica odgovara onima koje je nosila maskirana osoba snimljena kamerama. DNA profil trenutačno se uspoređuje s nacionalnim bazama podataka, a istražitelji smatraju da bi upravo taj trag mogao biti ključan za identifikaciju počinitelja.

Poruke o otkupnini — trag ili prevara

Tijekom istrage obitelj je primila i više poruka u kojima se tražila otkupnina u zamjenu za informacije o Nancy Guthrie. Međutim, policija je brzo upozorila da te komunikacije zasad ne smatra vjerodostojnima. Pošiljatelji nisu dostavili nikakav dokaz da je žena živa, a neke poruke pokazivale su obilježja tzv. oportunističkih prijevara — situacija u kojima nepoznate osobe pokušavaju iskoristiti medijski eksponirane slučajeve kako bi iznudile novac. Zbog toga FBI te poruke trenutačno tretira kao sekundarni trag bez potvrđene povezanosti s otmicom

Zašto slučaj toliko zaokuplja javnost

U Sjedinjenim Državama već godinama postoji snažan interes za tzv. true-crime sadržaje — kriminalističke dokumentarce, podcastove i serije koje detaljno prate stvarne istrage. Produkcije poput popularnih serijala o neriješenim zločinima, nestancima i sudskim procesima redovito privlače milijunske gledanosti, a publika je navikla pratiti istrage gotovo u stvarnom vremenu.

Zbog toga slučajevi poput nestanka Nancy Guthrie vrlo brzo postaju nacionalna tema, uz intenzivno medijsko praćenje, analize stručnjaka i stalne javne rasprave o novim dokazima.

Nestanak Nancy Guthrie izazvao je snažnu reakciju javnosti diljem Sjedinjenih Država. Nacionalne televizijske mreže svakodnevno prate razvoj događaja, a u potragu su uključeni stotine istražitelja, dronovi, helikopteri, psi tragači i analiza tisuća video snimki.

Savannah Guthrie više se puta javno obratila naciji apelirajući za informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku njezine majke.

Dok istraga ulazi u treći tjedan, Nancy Guthrie još uvijek nije pronađena, a nitko nije uhićen. Policija ističe da je riječ o jednoj od najsloženijih aktivnih potraga u državi Arizoni, s velikim brojem prikupljenih dokaza i intenzivnim forenzičkim analizama. Vlasti naglašavaju kako kombinacija digitalnih podataka iz pacemakera, zračnog nadzora i genetskih tragova predstavlja značajan napredak u istrazi. Slučaj ostaje otvoren, dok javnost i dalje čeka odgovor na ključno pitanje — što se dogodilo u noći kada je nestala žena čiji je slučaj zaokupio cijelu Ameriku.