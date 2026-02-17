EU pokrenula postupak protiv Sheina: Jedan od razloga seks lutke slične djeci?

Europska komisija pokrenula je službeni postupak protiv kineske kompanije Shein nakon skandala oko prodaje seks lutaka sličnih djeci i drugih sumnji u distribuciju ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Europska komisija smatra i da ta tvrtka zanemaruje zaštitu potrošača.

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama Shein mora objaviti glavne parametre koji se upotrebljavaju u njegovim sustavima za preporučivanje i korisnicima mora pružiti barem jednu lako dostupnu opciju koja se ne temelji na izradi profila za svaki sustav za preporučivanje, pišu agencije. Europska komisija je u lipnju 2024., veljači 2025. i potkraj studenog 2025. od Sheina zatražila više informacija o usklađenosti s Aktom o digitalnim uslugama, posebno u pogledu zaštite potrošača i maloljetnika, te o transparentnosti njegovih sustava za preporučivanje proizvoda.

Shein je najavio da će surađivati s Europskom komisijom. Francuske vlasti prošle godine su na web stranici pronašle ilegalno oružje i lutke za seks nalik djeci. Francuska Uprava za nadzor tržišnog natjecanja, potrošača i suzbijanje prijevara prijavila je internetsku platformu državnom odvjetništvu jer je prodavala lutke seksualne namjene i druge pornografske proizvode dostupne maloljetnicima, čime je prekršio francuske propise o zaštiti djece na internetu. Prije toga tvrtki je izrečena kazna zbog zavaravajućih cijena.