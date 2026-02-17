Naši Portali
ILEGALNI PROIZVODI

EU pokrenula postupak protiv Sheina: Jedan od razloga seks lutke slične djeci?

FILE PHOTO: The Shein logo is seen in France
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
1/3
Autor
Ivica Beti
17.02.2026.
u 15:27

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama Shein mora objaviti glavne parametre koji se upotrebljavaju u njegovim sustavima za preporučivanje i korisnicima mora pružiti barem jednu lako dostupnu opciju koja se ne temelji na izradi profila za svaki sustav za preporučivanje, pišu agencije

Europska komisija pokrenula je službeni postupak protiv kineske kompanije Shein nakon skandala oko prodaje seks lutaka sličnih djeci i drugih sumnji u distribuciju ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Europska komisija smatra i da ta tvrtka zanemaruje zaštitu potrošača.

U skladu s Aktom o digitalnim uslugama Shein mora objaviti glavne parametre koji se upotrebljavaju u njegovim sustavima za preporučivanje i korisnicima mora pružiti barem jednu lako dostupnu opciju koja se ne temelji na izradi profila za svaki sustav za preporučivanje, pišu agencije. Europska komisija je u lipnju 2024., veljači 2025. i potkraj studenog 2025. od Sheina zatražila više informacija o usklađenosti s Aktom o digitalnim uslugama, posebno u pogledu zaštite potrošača i maloljetnika, te o transparentnosti njegovih sustava za preporučivanje proizvoda.

Shein je najavio da će surađivati s Europskom komisijom. Francuske vlasti prošle godine su na web stranici pronašle ilegalno oružje i lutke za seks nalik djeci. Francuska Uprava za nadzor tržišnog natjecanja, potrošača i suzbijanje prijevara prijavila je internetsku platformu državnom odvjetništvu jer je prodavala lutke seksualne namjene i druge pornografske proizvode dostupne maloljetnicima, čime je prekršio francuske propise o zaštiti djece na internetu. Prije toga tvrtki je izrečena kazna zbog zavaravajućih cijena.

Ključne riječi
Europska komisija shein shopping

