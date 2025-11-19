Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
'VRIJEME JE DA SE ZAUSTAVI UBIJANJE'

Trump i Putin, bez znanja Ukrajine i EU, rade na planu s 28 točaka za okončanje rata

Autor
Danijel Prerad
19.11.2025.
u 19:03

Mirovni plan 28 točaka svrstava u četiri opće kategorije: mir u Ukrajini, sigurnosna jamstva, sigurnost u Europi i budući odnosi SAD-a s Rusijom i Ukrajinom

Bijela kuća i Kremlj tajno rade na prijedlogu za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, izvijestio je Axios, pozivajući se na američke i ruske dužnosnike. Axios je američki medij koji trenutačno ima najbolje izvore informacija u Trumpovoj administraciji. Axios navodi da su američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i ruski izaslanik Kiril Dmitrijev opširno razgovarali o mirovnom planu s 28 točaka, prema navodima neimenovanog američkog dužnosnika. Američki plan s 28 točaka inspiriran je nastojanjima predsjednika Trumpa za postizanje dogovora u Gazi. Plan te točke svrstava u četiri opće kategorije: mir u Ukrajini, sigurnosna jamstva, sigurnost u Europi i budući odnosi SAD-a s Rusijom i Ukrajinom.

Ključne riječi
mirovni pregovori rat u Ukrajini Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 12

Pogledaj Sve
VI
Vérité Indolore56
20:06 19.11.2025.

Prije svega, to objašnjava potpuni neuspjeh američkih sankcija protiv Rusije, ali i činjenicu da su Rusi bili u pravu kada su rekli da se dijalog s Amerikom nastavlja (što su Europljani pokušali prikriti). Amerika je konačno prepoznala stvarnost i to se zove kapitulacija s uvjetima kojima je Ukrajina nažalost izgubila puno više nego što je trebala.

CH
chemica
19:10 19.11.2025.

Agent Krasnov opet u akciji, otvoreno na strani Putina...Ma dobit će Ukrajinci Tomahavke, evo, samo što nisu. Hehehe

EU
eurofil55
20:09 19.11.2025.

Naravno, ovo je kapitulacija i Ukrajina će morati na to pristati, kako drugačije?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-18/2025-11-11T072257Z_148639488_RC2MPHA74KHS_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-USA-GAZA.JPG
GEOPOLITIČKI PORAZ RUSIJE I KINE

Trump: Usvajanje američke rezolucije o Gazi u UN-u mijenja tijek povijesti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu snažno je pozdravio usvajanje rezolucije, opisujući je kao "povijesni trenutak". Naglasio je da je plan u potpunosti usklađen s izraelskim sigurnosnim interesima, jer stavlja naglasak na eliminaciju raketnih arsenala, tunelskih sustava i vojnih kapaciteta Hamasa. Međutim, uz taj diplomatski entuzijazam, Netanyahu je ponovio svoju dugogodišnju i nepromjenjivu poziciju: 'Neće biti palestinske države koja ugrožava Izrael.'

Učitaj još

Kupnja