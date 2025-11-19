Trump i Putin, bez znanja Ukrajine i EU, rade na planu s 28 točaka za okončanje rata

Bijela kuća i Kremlj tajno rade na prijedlogu za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, izvijestio je Axios, pozivajući se na američke i ruske dužnosnike. Axios je američki medij koji trenutačno ima najbolje izvore informacija u Trumpovoj administraciji. Axios navodi da su američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i ruski izaslanik Kiril Dmitrijev opširno razgovarali o mirovnom planu s 28 točaka, prema navodima neimenovanog američkog dužnosnika. Američki plan s 28 točaka inspiriran je nastojanjima predsjednika Trumpa za postizanje dogovora u Gazi. Plan te točke svrstava u četiri opće kategorije: mir u Ukrajini, sigurnosna jamstva, sigurnost u Europi i budući odnosi SAD-a s Rusijom i Ukrajinom.