Grad Beč pokreće kampanju protiv glasnog korištenja pametnih telefona u javnom prijevozu

Glasno telefoniranje, slušanje glazbe na zvučnik i općenito stvaranje buke, sve češći su uzrok negodovanja i sukoba u bečkom javnom prijevozu. Ljudi nekulturnog ponašanja, glasnim privatnim razgovorima na mobitel i glazbom, koje mora, hoće li ili neće, slušati pola vagona podzemne željeznice, tramvaja ili autobusa, te gledanjem videozapisa i igrica bez slušalica svakodnevno ometaju druge putnike u sredstvima javnog prijevoza u Beču. I počeli su im opasno ići na živce, kako pišu austrijski mediji, jer moraju, iako ih to uopće ne zanima, slušati što ti “bučni” danas kuhaju, s kim spavaju, što ima novoga u susjedstvu, uredu, školi ……

Dakle, sve dogodovštine i tračeve! Kako bi se tom “bučnom” maltretiranju putnika u javnom prostoru pokušalo stati na kraj, operator za javni prijevoz grada Beča (Wiener Linien) odlučilo je pokrenuti novu inicijativu “promicanja veće obzirnosti” prema drugim putnicima. Ono što se od putnika očekuje je poštivanje osnovnih pravila bontona u javnom prostoru, kako bi se svima osigurala ugodna vožnja. Dakle, izbjegavanje razgovora na zvučnik koji svakodnevno izluđuju Bečane i korištenje slušalica kod slušanja glazbe ili gledanja videozapisa. Kako bečki javni prijevoz svakodnevno koristi preko 2,4 milijuna ljudi, takve neugodne situacije brzo eskaliraju u incidente: svađe, vrijeđanje, pa čak i fizičko razračunavanje.

Kućni red izvješen u svim sredstvima javnog prijevoza. I zabranjuje se svako uznemirujuće ponašanje koje narušava mir i privatnost putnika. Putnici su se dužni ponašati pristojno. Iako striktne kazne za glasnoću i “buku” nisu definirane, djelatnici operatora Wiener Linien već duže vrijeme prate ove evidentne i sve češće prekršaje. Prekršaji su očito postali sve brojniji i eksplozivniji, te se je operator za Bečki javni prijevoz odlučilo njima ozbiljnije pozabaviti. Uz najavu, da u ožujku pokreće novu kampanju. Kako navode mediji, u najavljenoj kampanji Grad Beč namjerava prvotno koristit bečki šarm i šaljive poruke pri opomenama “bučnih”.

Cilj je uvjeriti putnike koji viču i stalno su glasni dok koriste svoje mobitele, da preispitaju svoje ponašanje. Inicijativu predvodi vijećnica za promet Grada Beča, socijaldemokratkinja (SPÖ) Ulli Sima. Cilj joj je, promovirati veću obazrivost prema drugima u javnom prometu. Potpora u provedbi navedene Inicijative biti će zaštitari, čiji će broj biti znatno povećan. Navodno s 110 na 150 do 2028. godine. Oni će prvotno opominjati “preglasne” putnike u sredstvima bečkog javnog prijevoza, koje već sada kontrolira 15.000 kamera. Ako se i to pokaže neučinkovitim, moguće su i kazne, izvijestila je austrijska televizija ORF, pozivajući se na Ured gradske vijećnice Sime.

Grad Beč već je 2019. godine poduzeo sličnu inicijativu: Zabranu konzumiranja jela u sredstvima javnog prijevoza. Na početku nije baš sve išlo glatko, pa je podzemna željeznica i dalje mirisala na kebab, šnicle …. Čak dvije trećine korisnika javnog prijevoza prvotno je bilo protiv Inicijative prometnog operatora Wiener Linien. Sada grad Beč i Wiener Linien svoj fokus prebacuju na pametne telefone u bečkom javnom prijevozu. S nadom, da će onaj “bučan” dio putnika uspjeti shvatiti da strpljenje onih pored njih, koje maltretiraju preko mobitela glasnoćom, nije neograničeno.