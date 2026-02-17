Naši Portali
OGLASIO SE DP-ovac

Dabro o snimci s harmonikom: 'Na ovoj snimci nisam pjevao i to pjevam samo na pokladama'

Zagreb: Josip Dabro o podizanju optužnice
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 15:39

Dabro tvrdi da se u spornoj pjesmi ne spominje Ante Pavelić

Josip Dabro, zastupnik Domovinskog pokreta, koji se u središtu javnosti našao zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima komentirao je stariju snimku koja je danas objavljena u medijima. Riječ je o snimci iz travnja prošle godine na kojoj Dabro svira harmoniku i pjeva pjesmu o braći Radić, a potom njegovi prijatelji pjevaju sporne stihove "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata". Iako je u Komletncima i sam Dabro pjevao te stihove, na ovoj snimci on samo svira harmoniku dok pjevaju njegovi prijatelji. 

-  Ja sam harmonikaš od svoje pete godine, sviram često i sviram sve što mi naruče. Na ovoj snimci nisam pjevao i to pjevam samo na pokladama - rekao je za dnevnik.hr Josip Dabro. Tvrdi da se u spornoj pjesmi ne spominje Ante Pavelić. "To je narodna pjesma, ne spominje se Pavelić", dodao je.  Upitan je o čijem grobu u Madridu, vođe svih Hrvata, onda govore stihovi. "Ne znam, možda o nekom iz Habsburške monarhije", kaže Dabro. 

Podsjetimo, zbog ove pjesme Dario Hrebak iz HSLS-a zaprijetio je da će otići iz vladajuće koalicije ako u njoj ostane i Domovinski pokret. Slučaj je jučer komentirao i premijer Andrej Plenković. 

– Riječ je o njegovoj pjesmi, njegovom odabiru, njegovoj grešci, njegovoj odgovornosti, njegovom možda slabom danu ili možda nekakvom uvjerenju da mu se pjesma sviđa. Ništa to nije moje, niti je HDZ-ovo, nego njegovo osobno – rekao je jučer Plenković. Plenković je kazao da je to bilo pjevanje “potpuno neprimjerene pjesme” i da “mi, naravno, osuđujemo takvo ponašanje zastupnika Dabre, za koje nema mjesta kod nekoga tko obnaša važnu javnu dužnost”. 

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je pak danas da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi pitanjem tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike". 

Ključne riječi
Domovinski pokret Josip Dabro

PD
precjednik Dabro
15:47 17.02.2026.

Priziv savjesti...kao kada je trebao u vojsku, junačina...voli čovjek harmoniku, rodjen u Beogradu "diplomac" iz Travnika... vjerojatno ga je ujak u Prijdoru naučio..on je tamo svirao ali za drugu stranu!! Kompleksi su čudo!!

LE
LeftardBezumnik
16:11 17.02.2026.

Bravo, Dabro!

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
16:02 17.02.2026.

U kakav mulj smo dospjeli s ovim žetonima i trgovačkim demokracijom.

