Dabro o snimci s harmonikom: 'Na ovoj snimci nisam pjevao i to pjevam samo na pokladama'

Josip Dabro, zastupnik Domovinskog pokreta, koji se u središtu javnosti našao zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima komentirao je stariju snimku koja je danas objavljena u medijima. Riječ je o snimci iz travnja prošle godine na kojoj Dabro svira harmoniku i pjeva pjesmu o braći Radić, a potom njegovi prijatelji pjevaju sporne stihove "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata". Iako je u Komletncima i sam Dabro pjevao te stihove, na ovoj snimci on samo svira harmoniku dok pjevaju njegovi prijatelji.

- Ja sam harmonikaš od svoje pete godine, sviram često i sviram sve što mi naruče. Na ovoj snimci nisam pjevao i to pjevam samo na pokladama - rekao je za dnevnik.hr Josip Dabro. Tvrdi da se u spornoj pjesmi ne spominje Ante Pavelić. "To je narodna pjesma, ne spominje se Pavelić", dodao je. Upitan je o čijem grobu u Madridu, vođe svih Hrvata, onda govore stihovi. "Ne znam, možda o nekom iz Habsburške monarhije", kaže Dabro.

Podsjetimo, zbog ove pjesme Dario Hrebak iz HSLS-a zaprijetio je da će otići iz vladajuće koalicije ako u njoj ostane i Domovinski pokret. Slučaj je jučer komentirao i premijer Andrej Plenković.

– Riječ je o njegovoj pjesmi, njegovom odabiru, njegovoj grešci, njegovoj odgovornosti, njegovom možda slabom danu ili možda nekakvom uvjerenju da mu se pjesma sviđa. Ništa to nije moje, niti je HDZ-ovo, nego njegovo osobno – rekao je jučer Plenković. Plenković je kazao da je to bilo pjevanje “potpuno neprimjerene pjesme” i da “mi, naravno, osuđujemo takvo ponašanje zastupnika Dabre, za koje nema mjesta kod nekoga tko obnaša važnu javnu dužnost”.

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je pak danas da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi pitanjem tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike".