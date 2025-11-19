Zelenski dobio jasne upute iz SAD-a za mirovni plan: 'Odrekni se dijela teritorija'

Sjedinjene Države su rekle predsjedniku Volodimiru Zelenskom da Ukrajina mora prihvatiti američki nacrt okvira za okončanje rata s Rusijom, koji predlaže da Kijev odustane od dijela teritorija i oružja, izjavila su u srijedu dva izvora upoznata s tim pitanjem. Izvori navode da prijedlozi, između ostalog, uključuju smanjenje veličine ukrajinskih oružanih snaga. Takav bi plan predstavljao veliki korak unatrag za Ukrajinu dok se suočava s daljnjim ruskim teritorijalnim dobicima na istoku zemlje i korupcijskom aferom zbog koje je parlament smijenio ministre energetike i pravosuđa. Visoki ukrajinski dužnosnik ranije je rekao da je Kijev primio "signale" o američkim prijedlozima za okončanje rata o kojima je Washington razgovarao s Moskvom. Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u pripremi prijedloga.

Zelenskij, koji je u srijedu razgovarao s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, trebao bi se u četvrtak sastati s dužnosnicima američke vojske u Kijevu. 'Glavni prioritet Ukrajine jest činiti sve što je moguće kako bi se približio kraj rata', rekao je Zelenskij u utorak uoči sastanka s Erdoganom, naglasivši kako treba postići "pravedan mir". Turska, članica NATO-a koja je ostala bliska i Kijevu i Moskvi, bila je domaćin prvog kruga mirovnih pregovora u prvim tjednima rata 2022., jedinih takvih pregovora do ove godine kada je Trump preuzeo inicijativu.