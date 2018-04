Uknjižili povijesnih sto tisuća turista

Povijesni rekord u broju dolazaka i noćenja zabilježio je lani Osijek, a izbrojeno ih je više od 100.000, prema podacima Turističke zajednice Grada Osijeka. Ukupno je 1226 prijavljenih kreveta na osječkom području, po sustavu eVisitor. Usporedbe radi, samo do konca listopada 2017. u njima je ostvareno 10.721 noćenje više nego cijele 2016. godine. Najviše je gostiju stiglo iz Njemačke, zatim iz susjednih nam Srbije, BiH, Mađarske i Slovenije. No i dalje je to popunjenost od samo 30 posto kapaciteta kada se gleda godišnji prosjek.

Rikšom u razgled

Turisti Osijek mogu odnedavno razgledati i iz rikše. Do gradskih znamenitosti ili u romantičnu vožnju uz Dravu zaputit će se tako na tri kotača. Ideja je to branitelja Siniše Prelčeca iz Belišća, a za tematsko razgledavanje Osijeka zaposlit će, kako je najavljeno, najmanje četvero studenata. Sve više gostiju dolazi iz Azije pa računa da će im turistička vožnja rikšom biti posebno zanimljiva. Nakon što je od gradske vlasti i turističke zajednice dobio zeleno svjetlo, vlastitim je novcem kupio rikše u Kini.

Na dva kotača uz rijeke, jezera, močvare...

Atraktivnim prirodnim lokacijama uz rijeke, jezera, močvare, šume, ruralne sredine bogata je Osječko-baranjska županija, a ta su odredišta idealna za cikloturiste. No osnovu za razvoj cikloturizma predstavlja infrastruktura pa je Županija, ističe, sastavila i operativni plan razvoja cikloturizma, fokusiran na uređenje glavnih ruta i atrakcija uz njih. Važno je, pak, istaknuti Dravsku biciklističku rutu, zatim Panonski put mira od Osijeka do Sombora, rutu Osijek – Našice – Đakovo – Osijek te Eurovelo 6 i 13.