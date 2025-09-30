Uknjižba o nekretnini nije pravomoćna, ročište odgođeno, Hrvoje Petrač još ne izlazi iz Remetinca

Nakon što je prošli petak priznao ono za što ga USKOK teretio u aferi Mikroskopi, te nakon što je osuđen na tri godine i devet mjeseci zatvora i plaćanje novčane kazne od 300.000 eura, Hrvoje Petrač je u utorak trebao izaći iz Remetinca, no to se ipak nije dogodilo jer rješenje o uknjižbi suda na nekretninu koja mu je jamstvo, nije postalo pravomoćno. Pa će se o ukidanju njegovog istražnog zatvora vjerojatno odlučivati u srijedu ili četvrtak.

Petrač je u Remetincu od polovine srpnja, kada se sam pojavio na vratima zagrebačkog zatvora. I to nakon što je od studenog 2024., kada je istraga u aferi Mikroskopi, pokrenuta, bio nedostupan. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od bijega. U petak je kao zamjenu za istražni zatvor ponudio jamčevinu od milijun eura, što je sud prihvatio. Jamči vinarijom njegova sina Nikole Petrača, koja je u ovom postupku već jednom nuđena kao jamstvo u zamjenu za istražni zatvor, no taj put Saši Pozderu. Sud je tada taj prijedlog odbio, no u slučaju Hrvoja Petrača ga je prihvatio, a da bi Petrač mogao iz Remetinca potrebno je bilo da sud upiše zabilježbu na vinariju njegova sina.

Ta zabilježba je garancija da Petrač neće pobjeći, jer bi u protivnom njegov sin ostao bez vinarije. Uglavnom, zabilježba suda je u zemljišnim knjigama upisana u ponedjeljak, nakon čega je jučer trebalo biti održano istražno ročište. No ročište je odgođeno, a kada mu istražni zatvor bude ukinut, Petrač će na slobodi biti dok ne bude pozvan na izdržavanje kazne, što će vjerojatno biti za nekoliko mjeseci.

Osim njega, krivnju su priznali i njegovi sinovi Nikola i Novca Petrač te Saša Pozder. Svi su oni u prošli petak osuđeni na temelju nagodbe s USKOK-om. Saša Pozder je osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora, te mu je izrečena sporedna novčana kazna od 200.000 eura. Novica Petrač osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora, a od izrečene kazne iza rešetaka mora provesti 10 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kazne uz rok kušnje od tri godine. Njemu je izrečena i sporedna novčana kazna od 80.000 eura. Njegov brat Nikola Petrač također je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci mora provesti iz rešetaka, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine. Njegova sporedna novčana kazna iznosila je 90. 000 eura, dok je tvrtka Gala plus nekretnine u kojoj je bio direktor novčano kažnjena s 20.000 eura.

Novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 700.000 eura uplaćene su u proračun i prije formalnog sklapanja nagodbe, a u proračun je uplaćeno i 740.000 eura, kolika je po optužnici bila šteta za proračun zbog kupovine medicinske opreme po prenapuhanim cijenama. Nakon što su trojica Petrača i Pozder priznali krivnju, na optuženičkoj klupi ostali su Vili Beroš, bivši ministar zdravstva Andreja Plenkovića, liječnici Goran Roić i Krešimir Rotim te Tomo Pavić. Hoće li se i netko od njih odlučiti na priznanje krivnje, moglo bi se doznati početkom studenog za kada je zakazana nova sjednica optužnog vijeća u aferi Mikroskopi.