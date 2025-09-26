Naši Portali
AFERA MIKROSKOP

Hrvoje Petrač stigao na sud: Sklopit će nagodbu s USKOK-om i ponuditi jamčevinu?

26.09.2025.
Na sud su u pratnji odvjetnika došli i njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te srbijanski poduzetnik Saša Pozder

Hrvoja Petrača jutros su malo prije 9 sati iz Zatvora u Remetincu dovezli na zagrebački Županijski sud na kojem se treba održati sjednica optužnog vijeća u aferi Mikroskopi. On je u istražnom zatvoru od srpnja kada se sam predao nakon što je mjesecima bio nedostupan. Tada je i priznao krivnju pa se očekuje da će danas i formalno biti sklopljena nagodba između njega i USKOK-a. Isto tako se očekuje da će ponuditi jamčevinu u zamjenu za istražni zatvor. Ako je sud prihvati izaći će iz Remetinca te na slobodi čekati dok ga sud ne pozove na izdržavanje kazne na koju će po nagodbi s USKOK-om biti osuđen.

Na sud su u pratnji odvjetnika došli i njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te srbijanski poduzetnik Saša Pozder. I njih su trojica priznala krivnju pa bi i oni danas trebali sklopiti nagodbu s USKOK-om.

Formalizacija te četiri nagodbe o priznanju krivnje znači da će postupak protiv Vilija Beroša, bivšeg ministra Andreja Plenkovića, liječnika Gorana Roića i Krešimira Rotima te Tome Pavića biti razdvojen.

U aferi Mikroskopi Petrač i ostali se terete da su po prenapuhanim cijenama bolnicama prodavali medicinsku opremu čime su proračun oštetili za oko 740.000 eura. Po neslužbenim informacijama taj je novac već oduzet. Beroš se tereti da primio oko 75.000 eura mita.

Anto Nobilo, odvjetnik Gorana Roića
Beroš na slobodi: Mene nitko nikada nije zvao Mali
