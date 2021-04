Ukidaju se postrožene mjere u PGŽ zbog boljih epidemioloških pokazatelja

Zbog znatnog smanjenja dnevnog broja novooboljelih od Covid infekcije u Primorsko-goranskoj županiji, Stožer civilne zaštite PGŽ je odlučio da se ukidaju postrožene epidemiološke mjere, koje su bile na snazi u ovoj županiji.

Načelnik županijskog Stožera Mladen Šćulac na konferenciji za novinstvo u Rijeci je istaknuo da je i broj oboljelih od Covida-19 u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u stalnom padu, što je bio jedna od razloga za ukidanje strožih mjera.

To znači da od 2. svibnja terase ugostiteljskih objekata i trgovina u županiji mogu raditi do 22 sata, umjesto kao do sad, do 19 sati. Otvaraju se teretane, kazališta i kina a moguće je dolaziti u posjet u domovima za starije osobe bez PCR testa.

Šćulac se zahvalio građanima županije na poštivanju mjera, što je dovelo do pada pokazatelja o širenju koronavirusa. Pozvao je građane da se odazovu cijepljenju, kao jedinom načinu borbe protiv Covida-19.

Glavni epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a Dobrica Rončević je izvijestio da je u protekla 24 sata bilo 176 novooboljelih osoba, od 1040 testiranih.

Broj aktivnih slučajeva bolesti u županiji je u padu, i trenutno je ukupno 2393 bolesnih od Covida-19, naveo je Rončević.

Ocijenio je da se cijepljenje u županiji odvija vrlo dobro. Do sad je cijepljeno 49.874 građana prvom dozom, a nešto više od 9700 drugom dozom. Očekuje se stizanje većih količina cjepiva u županiju u sljedećem razdoblju, rekao je.

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka su trenutno 183 covid pozitivna pacijenta, a 13 bolesnika treba pomoć respiratora.

Tijekom proteklog dana umrlo je šest osoba, doznaje se od Ravnateljstva KBC-a.

Pročelnica županijskog upravnog odjela za školstvo Edita Stilin istaknula je da se smanjuje i broj oboljelih učenika, tako da ih je sad 98, od čega 67 u osnovnim i 31 u srednjim školama. Covid-19 trenutno ima 13 učitelja, 306 učenika je u samoizolaciji i devet razreda.

Zbog tih pokazatelja, odlučeno je da se svi učenici razredne nastave odnosno od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u županiji, vrate na nastavu. Učenici starijih razreda osnovnih škola ostaju još tjedan dana na online nastavi. U škole se vraćaju i maturanti, srednjoškolci na stručnoj praksi i individualnoj nastavi.

Stilin je izvijestila da se do sad cijepilo oko tisuću djelatnika u obrazovanju na području županije, od 4500 zaposlenih u obrazovanju u srednjim i osnovnim školama te oko 1500 u dječjim vrtićima.