Objavljena anketa za Rijeku: SDP-ov Filipović uvjerljivo vodi, iza njega Štimac, a Miletić pada

Tko će naslijediti dugogodišnjeg SDP-ova gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela, jedno je od zanimljivijih pitanja kad je riječ o predstojećim lokalnim izborima. Sve ankete kažu da u drugi krug vjerojatno bez većih problema ulazi njegov zamjenik u gradu, SDP-ov Marko Filipović. Ali ključno je pitanje tko će mu “praviti društvo”.

U SDP-u se nadaju Miletiću

Nije tajna da su u SDP-u, uvjereni kako će protiv njega biti znatno jednostavnije “složiti” priču za borbu u drugom krugu, priželjkivali da to bude Mostov Marin Miletić. Međutim, ako je suditi po jednoj od posljednjih anketa koju je izradila agencija Promocija plus za stranku PGS, Akciju mladih i Uniju Kvarnera, najveće šanse za ulazak u drugi krug ima nezavisni Davor Štimac, a to SDP-u može potencijalno ipak zadati znatno više problema. Potencijalno, kako smatraju i neki u samom SDP-u, to može značiti i gubitak tog grada, što bi bio veliki udarac za socijaldemokrate.

Prema spomenutoj anketi koja je rađena 30. i 31. ožujka na uzorku od 600 ispitanika, SDP-ov Marko Filipović ima 23,7 posto, a Štimac je drugi s 15,4 posto. Treći u anketi je Nikola Ivaniš, kandidat PGS-a koji je i naručitelj ankete, i to s visokih 12,2 posto, a četvrti kandidat HDZ-a Josip Ostrogović koji je na 12 posto. Zanimljivo, kandidat Mosta Marin Miletić, koji je u svim dosadašnjim anketama stajao vrlo dobro i najčešće bio na trećem mjestu, pa se čak govorilo o opciji da može ući u drugi krug, po ovoj je anketi tek peti i ima 9,2 posto potpore. Šesta je kandidatkinja Radničke fronte Katarina Peović s potporom od 4,6 posto.

Jesu li Miletića, ako je vjerovati podacima iz ankete, “spustili” videouraci koje je svojedobno objavljivao kao vjeroučitelj, a u kojima je između ostaloga i ljude koji su odustali od vjere nazivao “prljavim psima koji jedu svoju rigotinu”? Nije isključeno.

On sam kaže da anketu nije vidio pa je ne može ni komentirati te da će uspona i padova kod većine političkih aktera koji sudjeluju u nikad neizvjesnijoj političkoj borbi za Rijeku biti još mnogo.

– Po ovome što govorite ispada da Ivaniš, Filipović i ja imamo slično biračko tijelo pa ako moj rejting pada, njihov raste i obrnuto – skeptičan je Miletić koji kaže i kako je čvrsto uvjeren da će Riječani prepoznati sve što nudi te da će se to i potvrditi na dan izbora.

Lista jaka i u županiji

Zanimljivost ankete doista i jest u iznenađujuće visokom rejtingu Nikole Ivaniša iz PGS-a, iz čijeg stožera kažu da se ovih dana ozbiljno razgovara o opciji da ga podrži i Akcija mladih te Unija za Kvarner, što bi u tom slučaju vjerojatno značilo da njihov kandidat za gradonačelnika Vedran Vivoda, koji po anketi ima potporu 4,1 posto, vjerojatno i odustaje od kandidature u korist Ivaniša.

Je li u tom slučaju moguće i da Ivaniš preskoči Štimca te u drugi krug uđe on umjesto njega, također je otvoreno. U Štimčevu stožeru u takvu opciju ne vjeruju te su uvjereni da je upravo njihov kandidat taj koji u drug krug ulazi s Filipovićem. A tada je, kažu mnogi, sve moguće.

Inače, poznato je da je Štimac oko sebe okupio snažnu ekipu koju čine ljudi s bogatim karijerama, a njegov će tim, osim za Rijeku, kažu u njegovu stožeru, imati jake nezavisne liste i u više općina i gradova u županiji poput Malog Lošinja, Crkvenice, Malinske, Dečnica, Punta, Kostrene, Skrada… Ista ekipa stoji i iza nezavisne kandidatkinje za Primorsko-goransku županicu Ivu Rinčić koja, iako teško može ugroziti SDP-ova Zlatka Komadinu, može biti jezičac na vagi kod sastavljanja većine u Skupštini.

