Ujedinila nas  je malena Mila Rončević i uspjesi naših učenika

U hrvatskom društvu ima puno “nepoznata dobra”, plemenita, lijepa i istinita. A ako nas svakodnevno hrane samo vijesti o krađama, pljačkama, korupciji, svakovrsnom nasilju i zaobilasku čovjeka u potrebi; ako samo slušamo da je u drugoj zemlji i u drugoj sredini bolje – sve će nas to u našoj životnoj školi učiniti učenicima letargije i ogorčenosti koji u obrani egoizma i osobne koristi, postaju hladni i neosjetljivi za druge. Poručio je to s oltara nadbiskup splitsko-makarski mons. Marin Barišić koji je uvjeren da se “senzacije i skandali bolje prodaju”.

Možda u tome i ima istine, ali u moru negativnih vijesti i potpuno zasluženih kritika izbile su u prvi plan i mnoge pozitivne priče. Koje su im se to posebno urezale u pamćenje i koje bi izdvojili kao najpozitivnije priče godine pitali smo naše proslavljene sportaše, znanstvenike, političare, književnike, profesore..., ali i obične građane.

I, zanimljivo, više-manje svi odgovori kretali su se u približno sličnim okvirima pa je tako većina kao izrazito pozitivan događaj izdvojila činjenicu da se gotovo cijela Hrvatska ujedinila u dobru i prikupila potreban novac za liječenje malene Mile Rončević u SAD-u.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Mnoge vesele uspjesi uvijek inovativnog Mate Rimca, a ništa manje i uspjesi brojnih učenika koji se vraćaju u Hrvatsku s medaljama oko vrata iz predmeta koji još uvijek u nas nisu ni obavezni poput informatike.

Veseli ih i što su Spinrazu konačno dobili svi pacijenti koji boluju od spinalne mišićne atrofije, ali i što se ekonomska situacija ipak ustabilila.

Hrvoje Klasnić, povjesničar

Pozdravio bih odluku austrijske vlade da se zabranjuje i sankcionira isticanje ustaškog znakovlja.

Nadalje, kao pozitivnu stvar istaknuo bih trendove rasta životnog standarda u Hrvatskoj, a i iznimno mi je drago što je na ovogodišnjem Pula Film Festivalu naša redateljica Dana Budisavljević sa svojim filmom “Dnevnik Diane Budisavljević” osvojila najviše nagrada.

Dalija Orešković, kandidatkinja za predsjednicu

Svakako bih kao najpozitivniju stvar istaknula to da su napokon svi pacijenti koji boluju od spinalne mišićne atrofije dobili pravo na korištenje lijeka Spinraza. Istaknula bih još natjecanja diljem svijeta u kojima su naši učenici briljirali i time pokazali drugo lice Hrvatske, kojem se ne posvećuje dovoljno pozornosti.

Pozdravljam i presudu Visokog prekršajnog suda kojom je prvi put pravomoćno kažnjen povik “za dom spremni”.

Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog instituta

Ono što bih istaknula jest izbor Marije Pejčinović Burić za tajnicu Vijeća Europe kao veliki uspjeh hrvatske vanjske politike, potpisivanje ugovora o suradnji između Mate Rimca i Hyundaija, što je ujedno najveća investicija u Rimčevu tvrtku te iznimno važno otkriće i razvoj visokotehnološkog sustava Brainex znanstvenika Nenada Šestana, kojim se stanice štite od oštećenja nakon smrti.

Također ističem i uspješnu akciju prikupljanja novca za izlječenje Mile Rončević, koja je ujedinila hrvatski narod, te početak izgradnje Pelješkog mosta kao korak u fizičkom ujedinjavanju zemlje.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ćiro Blažević, nogometni trener

Kao prvo, proslavili smo obljetnicu kad smo postali drugi u svijetu. Još uvijek smo drugi i bit ćemo šampioni svijeta! Također me veseli sve što je premijer Plenković ove godine napravio, poput povećanja plaća, ali pogotovo to što je doveo premijerku Angelu Merkel i Europu da na Hrvatsku gleda kao pravi biser koji jest.

Treće, imamo general izbornika Zlatka Dalića koji je iz Rusije lani doveo svoju vojsku, a ove godine nastavio nizati uspjehe.

Nikola Grmoja, zastupnik Mosta

Ponajprije, istaknuo bih veliki angažman i emociju brojnih ljudi koji su uplatili novac kako bi se bolesna djevojčica Mila Rončević otišla liječiti. Druga je stvar veliki uspjeh naših mladih informatičara koji su postigli niz pobjeda na brojnim natjecanjima, a evo prije tjedan dana osvojili su na Informatičkoj olimpijadi u Azerbajdžanu tri medalje.

Treće što je pozitivno odnosi se na smanjenje kamatne stope za stambene kredite koje se odavno trebalo dogoditi, ali eto barem će malo građanima popraviti kućni budžet ili pružiti priliku mladima da uspiju kupiti prvu nekretninu.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

Željko Lovričević, ekonomski stručnjak

Posebno se veselim uspjehu naše djece na raznim olimpijadama i natjecanjima, pogotovo nedavni uspjeh na Informatičkoj olimpijadi. Kad smo već kod natjecanja, ne mogu zaboraviti uspjeh naših Vatrenih i što smo proslavili prvu godišnjicu od kad smo postali drugi u svijetu. Što se tiče ekonomskog sektora, pozitivna vijest je što se ove godine hrvatski startupovi zaista razvijaju, a Hrvatska ih sve više prepoznaje.

Mario Tomašev, informatičar

Spinrazu su dobili svi oboljeli – to je dobra vijest iako je stigla nakon duge borbe, a vjerojatno za neke i kasno. Nešto osobnije, otvaraju se male pivovare posvuda, i ove godine ima dobrih domaćih craft piva. I to je dobro. A trećeg se ne mogu sjetiti, čujem od nekih da im rastu plaće, ali ja još nisam osjetio to.

Franjo Arapović, bivši košarkaš

Ove smo godine slavili prvu godišnjicu od uspjeha vatrenih i mislim da je to jedna od najljepših stvari jer su svi slavili, u gradovima pa i po kvartovima. Veselio sam se i kad sam čuo kako smo u samo pet dana skupili potreban novac za Milu Rončević, što pokazuje da Hrvatska ima pravo srce.

Ove su se godine također provodile i razne reforme, a na jesen kreće obrazovna reforma, što smatram da je jako pozitivno.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Igor Cvitanović, nogometni trener

Apsolutno prednjače negativne vijesti, o tome govorim već deset godina i sad preskačem sve negativno na što naletim, jednostavno se ne želim zamarati negativnim stvarima.

Ne mogu izdvojiti tri stvari, ali kako sam iz sporta, a pogotovu nogometa, onda su to stvari koje me vesele, uspjesi svih naših sportaša, naših znanstvenika, uspješne humanitarne akcije. No, pogotovu s velikim veseljem pratim uspjehe naših sportaša.

Krešimir Biškup, diplo. ekonomist

Poslovna klima je postala puno više ozbiljnija, i to je prvi pozitivan pomak. Loša turistička sezona je zapravo nešto pozitivno jer ćemo više razmišljati zašto i kako dalje.

Nismo bogodani i moramo raditi ako želimo uspjeti. Pozitivna stvar koju bih izdvojio jest i to da se fašizam marginalizira.

Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara

Mislim kako se puno toga u Hrvatskoj ide nabolje i da je situacija uopće u društvu bolja nego prije. Ipak, još uvijek ima puno prostora za napredak i da stanje u društvu, a samim tim i život građana, bude još kvalitetniji, za što nam svima trebati još vremena, rada i truda. Istaknuo bih svakako podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske kao i bolje rezultate u gospodarstvu, što je rezultiralo i manjom nezaposlenosti.

Tu je i još jedna kvalitetna turistička sezona kao i stvaranje preduvjeta da uđemo u schengensku zonu, što bi nam kao državi iznimno puno značilo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jasenko Houra, glazbenik

Za mene je pozitivno što je smanjen PDV za umjetnike, to pomaže svima vama. Također sam ponosan na cijelu priču oko Mate Rimca, pratim njegov razvoj godinama, a ove je godine posebno uspješan i to mi je jako drago. I naravno, volim kad se Hrvatska okupi u humanitarnim akcijama, a to se ove godine dogodilo često, pogotovo sam zadovoljan načinom na koji se maksimalno reagiralo u slučaju malene Mile Rončević.

Krešimir Sever, sindikalni čelnik

Najpozitivnijom stvari ove godine smatram to što smo uspjeli skupiti potpise građana za referendum o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. Osim toga, ne postoji ništa drugo što bih mogao istaknuti, jer smatram da su ostali pomaci poput povećanja plaća i minimalnih plaća, rasta BDP-a, smanjenja nezaposlenosti i rasta zaposlenosti još uvijek zanemarivi te nije učinjen nikakav važan iskorak.

Nenad Bjelica, trener Dinama

Pozitivnih vijesti ne nedostaje samo u Hrvatskoj, nažalost, negativne više privlače i to je tragedija današnjeg vremena. I drugdje je tako, možda je kod nas malo izraženije. Ima pozitivnih vijesti, ali na jednu takvu dođe pet negativnih.

Ima puno lijepih pozitivnih priča, ali ne mogu izdvojiti tri. Meni je lijepa priča kako samohrana majka preživljava s tek pokojom tisućom kuna ili vozač autobusa koji ne želi krenuti dok se netko ne ustane trudnici. I radije pročitam takve priče, nastojim ne čitati o nesrećama, katastrofama...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Julijana Matanović, književnica

Naučili smo da se uz imenicu vijest veže nešto loše, tragično, protuzakonito, katastrofično. I kad se zatraži da izdvojimo tri dobre stvari, najčešće se blokiramo; kao da su nas doista uspjeli uvjeriti da nemamo pravo na dobro. A imamo, zaslužili smo ga i događa se. Ljubav koju su građani iskazali u akciji prikupljanja pomoći za liječenje djevojčice Mile Rončević veliki je dokaz dobrote naših ljudi. Obnova Hvarskog arsenala i kazališta primjer je brige za kulturnu baštinu. Slaganje publike i prosudbenog povjerenstva na Pulskom filmskom festivalu oko ovogodišnje nagrade za najbolji film dokazuju da ne bismo trebali biti toliko podijeljeni. Naravno, kad podgrijavanje tih podjela ne bi predstavljalo nečije radno mjesto.

Davor Štern, energetski stručnjak

Prvo što mi pada na pamet jest stabilna ekonomska situacija u danim uvjetima. Situacija nije savršena, ali održavamo se na površini, a optimizam raste. Osim toga, Vlada se napokon uhvatila u koštac s brodogradnjom, za što je trebalo dosta političke hrabrosti.

Kao treću pozitivnu stvar istaknuo bih to što smo se uspjeli obraniti od napada imigracije te održati status sigurne zemlje.

Vanja Sabo, knjižničarka, Vukovar

Na sve izbore koje se održavaju obvezno izlazim tako da ću svakako izići i na ove EU izbore u nedjelju. Izbornu kampanju uopće ne pratim niti me interesira previše što sve pričaju i obećavaju predloženi kandidati i političke stranke. Ne pratim to previše jer mislim da ni poslije ovih izbora nama običnim građanima neće biti ništa bolje za razliku od onih 12 osoba koje budemo izabrali u EU parlament.

Oni će u tih 5 godina mandata znatno podebljati svoje kućne budžete. Predsjednik EU komisije je Jean-Claude Juncker, a EU ima 28 članica među kojima je Hrvatska najmlađa.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ivan Lukić, Vukovar:

Podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske, ali i naši sportaši i njihovi sportski rezultati. Treća pozitivna stvar jest to što je. smatram, narod prepoznao sve političke stranke i njihov rad tako da ni jedna više nema veliku potporu.

Josip Pavić, vaterpolist

Moram pohvaliti vatrogasce koji su nebrojeno puta stavljali život na kocku. naši vaterpolisti i ove su godine osvojili tri medalje. A svakako želim istaknuti i naše učenike koji su na brojnim natjecanjima u znanju i robotici osvojili medalje. A iza njih stoje učitelji i nastavnici koji su potplaćeni...

Anketirali: Jelena Pišonić Babić, Hana Ivković, Ivica Beti, Suzana Lepan Štefančić, Branimir Bradarić, Danijel Prerad, Robert Junaci, Anton Filić