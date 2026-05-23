35. rođendan HV-a snažno prožet sjećanjem

Prigodnim programom pod nazivom "35 godina Domovini vjerni – iz ZNG-a rođena sloboda!" Hrvatska je obilježila danas 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije.

ZNG se osniva 18. travnja 1991. kao prva profesionalna vojna formacija, nakon čega se osnivaju prve profesionalne A brigade ZNG-a: 1. brigada (početak djelovanja 5. studenog 1990. kao Jedinica za posebne zadatke Rakitje u Zagrebu), 4. brigada (28. travnja u Splitu), 3. brigada (29. travnja u Vinkovcima) i 2. brigada (15. svibnja u vojarni "Trstenik" kod Dugog Sela).

Prvo postrojavanje postrojbi MUP-a i ZNG-a održano 28. svibnja na stadionu Nogometnog kluba Zagreb bio je početak stvaranja HV-a. Ubrzo se ustrojavaju i pričuvne postrojbe te samostalni bataljuni. Iz tih prvih ratnih dana nedostataka naoružanja i opreme pamtimo i prve slike hrvatskih branitelja koje su najčešće bile kombinacija traperica i pokojeg dijela vojne odore.

FOTO 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a: Položeni vijenci i zapaljene svijeće

Najviše vojno tijelo bilo je Zapovjedništvo ZNG-a sa sjedištem u Zagrebu, a postupno su uspostavljena podređena zapovjedništva kroz ustroj operativnih zona Osijek, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Rijeka i Split. Jedan od ključnih datuma svakako je i 12. rujna, kada je počela blokada vojarni vojske JNA kao agresorskih uporišta, koja će nakon oslobađanja postati izvor prvog značajnijeg naoružavanja HV-a.

Hrvatska vojska bila je i ostala jedna od najomiljenijih institucija u hrvatskom narodu. Njezine su temelje udarili prvi redarstvenici, hrvatski dragovoljci i branitelji pa je i 35. rođendan snažno prožet sjećanjima na početke stvaranja, obrane i oslobađanje samostalne i suverene Republike Hrvatske.

Nakon ratnih dana posvećena je jačanju svojih sposobnosti, aktivan je sudionik mirovnih operacija te snažan oslonac hrvatskom narodu kad je pomoć vojske nužna. Središnja proslava održala se u Zagrebu, u kojem je za sve hrvatske branitelje bio zakazan svečani prijam na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 18.30, a u večernjim je satima održan i domoljubni koncert za sve građane.