Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Stipe Sladoljev

Poznato TV lice preuzima Dnevnik Nove TV: Iznenadit će vas tko je novi voditelj

Stipe Sladoljev
Foto: Nova TV
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
23.05.2026.
u 19:37

Za Sladoljeva, koji je na Novoj TV stasao gotovo od samih početaka, ovaj prelazak predstavlja prirodan razvojni put

Stipe Sladoljev novi je voditelj Dnevnika Nove TVNakon gotovo četvrt stoljeća karijere u sportskom novinarstvu, ovaj iskusni reporter, urednik i voditelj preuzima kormilo jedne od najgledanijih informativnih emisija u zemlji. Za Sladoljeva, koji je na Novoj TV stasao gotovo od samih početaka, ovaj prelazak predstavlja prirodan razvojni put.

„Imam 47 godina, a u sportskom novinarstvu sam 24 godine. Taman malo više od pola života! Simbolika za kretanje u nešto novo? Možda baš tako. Oduvijek me u životu svašta zanimalo. Sport je bio najintenzivnija strast pa je bilo logično baviti se time jedan lijep i divan komad života. S obzirom na to da me oduvijek zanima svijet oko nas u svim svojim šarenim dimenzijama, ovu priliku sam s oduševljenjem prihvatio. Veselim se širenju vidika i novoj, drugačijoj interakciji s gledateljima“, otkrio je Sladoljev.

Gledatelji Stipu Sladoljeva u novoj ulozi imaju priliku pratiti od večeras, a stao je uz bok jednom od najprepoznatljivijih lica s malih ekrana, Romini Knežić.  „Dnevnik Nove TV više od 20 godina gradi i čuva povjerenje gledatelja, a jedno od lica koja su neizostavan kotačić na tom putu je i Stipe Sladoljev. Njegova svestranost i stručnost sada će samo još više doći do izražaja. Redakcija je s radošću prihvatila vijest o Stipinom izboru, a sigurna sam da će ga gledatelji prepoznati i u ovoj novoj ulozi“, izjavila je Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa Nove TV.

Svoju karijeru Sladoljev je započeo 2002. godine, a već 2004. se pridružio timu Nove TV, gdje je izgradio prepoznatljivo ime. Okušao se u svim novinarskim formama te ima dugogodišnje uredničko i voditeljsko iskustvo. Diplomirao je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, a izvan posla poznat je i kao uspješan kvizaš.

Sjećate li se prvog pobjednika Farme? Posvetio se obitelji i vjeri
Stipe Sladoljev
1/40
Ključne riječi
Nova TV dnevnik nove tv Stipe Sladoljev

Komentara 2

Pogledaj Sve
18
188
19:52 23.05.2026.

Tv Lice :)) ali ja vidim i trup :))

Avatar cros
cros
20:46 23.05.2026.

Stipe ne pravilno zatvara vilicu i takvog stave biti prvo lice tv dnevnik, doista koji je kriterij za biti glavni voditelj na Novatv?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!