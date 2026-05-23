Ukida se porez na mirovine! Evo koliko bi umirovljenicima moglo ostajati više novca

Od 1. siječnja 2027. godine mirovine u Hrvatskoj više se neće oporezivati, a riječ je o velikoj poreznoj i socijalnoj promjeni koju bi Vlada uskoro trebala službeno predstaviti. Kako doznaje 24 sata, konačna odluka donesena je nakon što je premijer Andrej Plenković podržao da mjera stupi na snagu već početkom 2027., iako se ranije ozbiljno razmatralo njezino odgađanje do 2028. godine. U Vladi smatraju kako više nema razloga za čekanje s mjerom koja bi umirovljenicima trebala povećati dohodak i olakšati suočavanje s rastom životnih troškova. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Hrvatskoj trenutačno gotovo pola milijuna umirovljenika plaća porez na mirovinu.

Na mirovine isplaćene u ožujku porez je obračunat za 491.462 umirovljenika, što čini oko 40 posto svih primatelja mirovina. Taj broj posljednjih godina raste jer mirovine postupno povećavaju redovita usklađivanja i Vladine mjere, dok je osobni odbitak ostao na razini od 600 eura. Zbog toga sve više umirovljenika prelazi prag za oporezivanje, iako se njihov stvarni životni standard nije značajnije poboljšao. Procjene pokazuju da će najveću korist od ukidanja poreza imati umirovljenici s višim mirovinama, dok oni s najnižim primanjima većinom ni sada ne plaćaju porez jer su ispod granice osobnog odbitka. Trenutačno se porez obračunava na dio mirovine koji prelazi 600 eura mjesečno, a stopa ovisi o mjestu prebivališta.

Prema procjenama, umirovljenici s mirovinom od 1000 eura nakon ukidanja poreza imali bi u prosjeku oko 42 eura više mjesečno, oni s mirovinom od 800 eura oko 21 euro više, dok bi umirovljenicima s primanjima od 650 eura ostajalo oko 5,20 eura više mjesečno, navodi 24 sata. Dio umirovljeničkih udruga podržava potpuno ukidanje poreza na mirovine, smatrajući da je riječ o stečenom pravu. S druge strane, dio organizacija zagovara zadržavanje poreza uz istodobno povećanje osobnog odbitka s 600 na 1500 eura, čime bi se porezno rasterećenje više usmjerilo prema građanima s nižim i srednjim mirovinama.

Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna podržava ukidanje poreza na mirovine za sve umirovljenike te ističe kako je takav stav usuglašen i na Nacionalnom vijeću za umirovljenike. "Ako nekome nije drago što će se ukinuti porez na mirovine i tako učiniti nešto za umirovljenike, meni je žao što su takvi ljudi na pozicijama. Onima kojima je stalo do umirovljenika bit će zadovoljni što se ukidanjem poreza pomaže umirovljenicima", rekla je. Prema posljednjim podacima HZMO-a, prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 689 eura, dok je medijalna 513,57 eura, što znači da polovica umirovljenika prima manje od tog iznosa.