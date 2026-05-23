KOMENTIRAO I NOVE ROČNIKE

Gotovina poslao snažnu poruku iz Zagreba: 'Sretan sam kad vidim kako se naša vojska razvija'

Ante Gotovina darovao 22 vitraja crkvi u Pakoštanima
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Mateja Papić
23.05.2026.
u 20:17

U Kranjčevićevoj je obilježen povijesni dan, a ondje je stigao i general Ante Gotovina, koji ima posebnu poruku o vojsci i novim ročnicima.

U Zagrebu je obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj, uz svečani program, polaganje vijenaca i koncert. Svečanost je započela odavanjem počasti na Oltaru domovine, a potom i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Na događaju su sudjelovali i pripadnici nekadašnjeg ZNG-a te policije, a organiziran je i prijam za uzvanike.

Među njima je bio i general Ante Gotovina, koji je za Dnevnik Nove TV poručio kako smatra da je riječ o važnom danu za Oružane snage, jer su tada postavljeni njihovi temelji i započeo razvoj suvremenog vojnog sustava. "Tog dana su postavljeni temelji Oružanih snaga, odnosno obrambeno-redarstvene snage su dobile vojni ustroj i time su stasale naše Oružane snage, obavile svoj posao u ratu, oslobodile okupirani teritorij, porazile agresora i nastavile svoj put razvoja u današnje snage. One i dalje obavljaju ono što je najvažnije, svoj posao, a to je čuvanje sigurnosti svih nas", rekao je Gotovina.

Govoreći o današnjem stanju u Hrvatskoj vojsci, rekao je da je zadovoljan njezinim razvojem. "Sretan sam, naše Oružane snage se razvijaju, one održavaju potrebnu razinu borbene spremnosti da bismo bili sigurni i tehnički se opremaju. Imaju stručne timove, Glavni stožer na čelu s načelnikom i timove u Ministarstvu obrane, na čelu s ministrom obrane i hrvatskom Vladom", poručio je. Posebno je pohvalio i nove ročnike. "To je na neki način i obaveza. Obaveza prema svojoj domovini, za one koji to žele. Ona može biti samo dragovoljna, kao što je tako bilo i u ratu. Ali dobro je i za njih jer se nikad u životu ne zna što se može dogoditi", zaključio je general Gotovina.

ročnici Hrvatska vojska Ante Gotovina

RU
RuA
20:44 23.05.2026.

Naš general je sretan kao i velika večina Hrvata. Ima jedna opcija koja nije sretna, njihovi aktivisti su se bacali pred vozila HV-a na mimohodu prošle godine. Neću imenovati koji su to, ali svi znamo.

SL
slavenZadravec
20:51 23.05.2026.

Da jedna grupa ljudi je sretna razvojem vojske, obučavanjem mladih ljudi za ubijanje, trošenjem na oružje ... dok drugi misle da je to civilizacijska sramota u 21. stoljeću. Pobornici naoružavanja trenutno pobjeđuju predvođeni Putinom inspiriranim vođama.

VJEROVALI ILI NE

Gradnja najmodernijeg zdanja u bivšoj Jugoslaviji započela je 'na divlje', bez građevinske dozvole i 'napamet', bez projekta

Sve do današnjeg datuma 1974. godine Zagrepčani i posjetitelji metropole nisu prolazili ispod, nego iznad željezničkih tračnica preko kojih je vodio stari, željeznički most, a mnogi su, na vlastitu odgovornost, preskakali preko desetak kolosijeka Glavnog kolodvora. No, kada je tadašnja željeznica najavila da će elektrificirati prugu te srušiti željeznički most, iskrsnuo je problem koji se hitno morao riješiti. Ispod spletova tračnica, u jesen 1969. godine, započela je izgradnja najstarijeg i prvog u nizu zagrebačkih pothodnika, a prvi prolaznici kroz njega su prošetali upravo na današnji dan, 23. svibnja 1974. No, svečanom, glamuroznom otvorenju novog i modernog pothodnika „instaliranog“ ispod labirinta tračnica prethodio je niti malo glamurozan početak - gotovo filmski zaplet prepun peripetija i veliki skandal koji je zaustavio gradnju.

