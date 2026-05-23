Gotovina poslao snažnu poruku iz Zagreba: 'Sretan sam kad vidim kako se naša vojska razvija'

U Zagrebu je obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj, uz svečani program, polaganje vijenaca i koncert. Svečanost je započela odavanjem počasti na Oltaru domovine, a potom i kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Na događaju su sudjelovali i pripadnici nekadašnjeg ZNG-a te policije, a organiziran je i prijam za uzvanike.

Među njima je bio i general Ante Gotovina, koji je za Dnevnik Nove TV poručio kako smatra da je riječ o važnom danu za Oružane snage, jer su tada postavljeni njihovi temelji i započeo razvoj suvremenog vojnog sustava. "Tog dana su postavljeni temelji Oružanih snaga, odnosno obrambeno-redarstvene snage su dobile vojni ustroj i time su stasale naše Oružane snage, obavile svoj posao u ratu, oslobodile okupirani teritorij, porazile agresora i nastavile svoj put razvoja u današnje snage. One i dalje obavljaju ono što je najvažnije, svoj posao, a to je čuvanje sigurnosti svih nas", rekao je Gotovina.

Govoreći o današnjem stanju u Hrvatskoj vojsci, rekao je da je zadovoljan njezinim razvojem. "Sretan sam, naše Oružane snage se razvijaju, one održavaju potrebnu razinu borbene spremnosti da bismo bili sigurni i tehnički se opremaju. Imaju stručne timove, Glavni stožer na čelu s načelnikom i timove u Ministarstvu obrane, na čelu s ministrom obrane i hrvatskom Vladom", poručio je. Posebno je pohvalio i nove ročnike. "To je na neki način i obaveza. Obaveza prema svojoj domovini, za one koji to žele. Ona može biti samo dragovoljna, kao što je tako bilo i u ratu. Ali dobro je i za njih jer se nikad u životu ne zna što se može dogoditi", zaključio je general Gotovina.