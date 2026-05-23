PROJEKT ROBOTAKSIJA

Vlada: Nije stigao zahtjev za raskidom ugovora, očekujemo od Rimca ispunjavanje obveza

Zagreb: Mate Rimac pozirao zadovoljan u svom robotaksiju "Verne"
Svi dosadašnji ključni zahtjevi uredno su ispunjeni, a daljnje aktivnosti usmjerene su na pravovremeno ostvarenje preostalih pokazatelja do ugovorenog roka, poručuju iz Vlade.

Vlada nije zaprimila službeni zahtjev za raskidom ugovora i očekuje od P3M/Verne nastavak provedbe projekta i ispunjavanje preuzetih obaveza. Poručili su to iz Vlade za Večernji list komentirajući natpise kako Verne državi vraća 89,7 milijuna eura povučenih europskih sredstava.

-Ugovor za projekt “Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture” i dalje traje i korisnik ima sve obveze prema tom ugovoru. Vlada nije zaprimila službeni zahtjev za raskidom ugovora. Svi dosadašnji ključni zahtjevi uredno su ispunjeni, a daljnje aktivnosti usmjerene su na pravovremeno ostvarenje preostalih pokazatelja do ugovorenog roka, u skladu s pravilima Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije. Stoga od P3M/Verne očekujemo nastavak provedbe projekta i ispunjavanje preuzetih obveza, a provedba projekta i dalje se prati kroz redovite mehanizme nadzora i izvještavanja - poručuju iz Vlade.

Podsjećamo, u lipnju 2023. godine potpisan je ugovor za bespovratna sredstva od oko 179,5 milijuna eura za projekt robotaksija. Kroz predujam je isplaćeno 89,7 milijuna eura. U lipnju 2024. godine predstavljen je robotaksi nazvan Verne te je bio plan da po Zagrebu počne voziti 2026. godine.

Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
00:31 24.05.2026.

Jesam li dobro razumio na kraju da je Vlada privatnom poduzetniku i inovatoru osigurala bespovratna sredstva od oko 179,5 milijuna eura? Polovicu toga je vec isplatila kao predujam.

VargaiBoric
VargaiBoric
00:22 24.05.2026.

Hahaha. Očekujemo uvoz svih 60 auta iz Kine i 150 vozača, oprostite operatera iz Indije

BL
Bloomberg
00:29 24.05.2026.

Strogost prema inovatorima je gotovo pa ubijanje razvoja. Baš razmišljam koliko genija je bilo ograničeno u djelovanju zbog uvjeta, pa ovaj dečko je zapravo genije i to naš, domaći, radi nešto što je u svjetskom vrhu, a mi ga manje više pljujemo, ogovaramo da je lopov i sl, a istian je da takve projekte treba poduprjeti, jer to je razvoj i ulaganje u novitete, samo naravno treba biti kontrole, ali opet koliko čitah o njemu stalno ga se pljuje, stalno se govori loše, mislim da to nije u redu, da to samo pokazuje glupost okoline koja ne razumije.

VJEROVALI ILI NE

Gradnja najmodernijeg zdanja u bivšoj Jugoslaviji započela je 'na divlje', bez građevinske dozvole i 'napamet', bez projekta

Sve do današnjeg datuma 1974. godine Zagrepčani i posjetitelji metropole nisu prolazili ispod, nego iznad željezničkih tračnica preko kojih je vodio stari, željeznički most, a mnogi su, na vlastitu odgovornost, preskakali preko desetak kolosijeka Glavnog kolodvora. No, kada je tadašnja željeznica najavila da će elektrificirati prugu te srušiti željeznički most, iskrsnuo je problem koji se hitno morao riješiti. Ispod spletova tračnica, u jesen 1969. godine, započela je izgradnja najstarijeg i prvog u nizu zagrebačkih pothodnika, a prvi prolaznici kroz njega su prošetali upravo na današnji dan, 23. svibnja 1974. No, svečanom, glamuroznom otvorenju novog i modernog pothodnika „instaliranog“ ispod labirinta tračnica prethodio je niti malo glamurozan početak - gotovo filmski zaplet prepun peripetija i veliki skandal koji je zaustavio gradnju.

