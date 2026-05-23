Vlada: Nije stigao zahtjev za raskidom ugovora, očekujemo od Rimca ispunjavanje obveza

Vlada nije zaprimila službeni zahtjev za raskidom ugovora i očekuje od P3M/Verne nastavak provedbe projekta i ispunjavanje preuzetih obaveza. Poručili su to iz Vlade za Večernji list komentirajući natpise kako Verne državi vraća 89,7 milijuna eura povučenih europskih sredstava.

-Ugovor za projekt “Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture” i dalje traje i korisnik ima sve obveze prema tom ugovoru. Vlada nije zaprimila službeni zahtjev za raskidom ugovora. Svi dosadašnji ključni zahtjevi uredno su ispunjeni, a daljnje aktivnosti usmjerene su na pravovremeno ostvarenje preostalih pokazatelja do ugovorenog roka, u skladu s pravilima Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije. Stoga od P3M/Verne očekujemo nastavak provedbe projekta i ispunjavanje preuzetih obveza, a provedba projekta i dalje se prati kroz redovite mehanizme nadzora i izvještavanja - poručuju iz Vlade.

Podsjećamo, u lipnju 2023. godine potpisan je ugovor za bespovratna sredstva od oko 179,5 milijuna eura za projekt robotaksija. Kroz predujam je isplaćeno 89,7 milijuna eura. U lipnju 2024. godine predstavljen je robotaksi nazvan Verne te je bio plan da po Zagrebu počne voziti 2026. godine.