Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 146
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSLAN DRAMATIČAN APEL

Sutkinje koje su radile na slučaju Kristijana Aleksića primaju prijetnje smrću: 'Zaustavite to prije nego što netko strada'

Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
23.05.2026.
u 20:27

Dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar otkrila kroz kakav pakao prolaze njene kolegice nakon ubojstva Luke Milovca

Ubojstvo Luke Milovca ponovno je otvorilo pitanje funkcioniranja hrvatskog pravosuđa i mogućih propusta sustava, a o tome je za RTL Danas govorila dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar, koja je istaknula da su suci potreseni cijelim slučajem. Kazala je kako problem ne vidi u jednom pojedincu, nego u cijelom sustavu – od loše komunikacije i razmjene informacija do preopterećenosti sudaca. Smatra da bi svi uključeni trebali zajedno tražiti način kako pravosuđe učiniti učinkovitijim i sigurnijim.

Posebno se osvrnula na dvije sutkinje sa šibenskog suda koje su radile na slučaju osumnjičenog za ubojstvo, Kristijana Aleksića, a protiv kojih je ministar pravosuđa pokrenuo stegovni postupak. "Mi kao udruga smo u kontaktu s kolegicama i stvarno im dajemo podršku zato što znamo da se to moglo dogoditi bilo kome od nas. Pogotovo nama koji radimo obiteljsko ili kazneno, mi znamo koji je to teret odgovornosti i kako izgleda taj rad stvarno svakoga dana. One su počele primati prijetnje smrću, i to vrlo ozbiljne prijetnje. Prijetnje su prijavljene policiji i zaista ovim putem molim da to stane jer mislim da nije odgovor da netko još strada. Stegovni postupak, ministar ga je pokrenuo, on je na to ovlašten, on ima svako pravo smatrati da je to jedno od rješenja. Državno sudbeno vijeće je jedino tijelo koje o tome može odlučivati, a Udruga će biti uz kolegice da u tome ne budu same", poručila je Kolar.

Govoreći o radu sudaca, objasnila je da su mnogi predmeti hitni i da suci svakodnevno moraju odlučivati kojem će dati prednost, često svjesni da zbog toga drugi slučajevi čekaju. "Ja inspekcijski nadzor ne mogu komentirati, niti sam vidjela dokument, niti mislim da sam pozvana da to komentiram. Odgovor na ovo pitanje bi vam najčešće bio: suci su preopterećeni. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem što to znači u stvarnosti kad mi kažemo da smo preopterećeni", kaže Kolar.

Kao primjer navela je obiteljske predmete u kojima je nekad potrebno hitno donositi odluke radi zaštite djece, čak i kasno navečer, "U obiteljskim predmetima ja kao sutkinja sam dolazila svaki dan u sudnicu potpuno svjesna da ne mogu napraviti sve što je hitno. Na dnevnoj bazi se događaju situacije, na primjer, mi smo imali situacije izdvajanja djece iz obitelji jer su djeca životno ugrožena i trebate rješenje da roditelji ne mogu doći po njih. Što god da sam ja u tom trenutku radila, ostavljam sve i pišem to rješenje, ako treba i do deset navečer, da roditelji ne mogu doći po tu djecu. Znam li ja u tom trenutku da u bilo kojem drugom hitnom predmetu se može dogoditi nešto loše? Apsolutno i svaki dan i mi svi s tim živimo", poručila je.

FOTO Norijada u tišini: Šibenski maturanti oprostili se od Luke, poruke mladih odzvanjale pred sudom
Šibenik: Privođenje Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka
1/47
Ključne riječi
ubojstvo Drniš Luka Milovac Kolinda Kolar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

5
VJEROVALI ILI NE

Gradnja najmodernijeg zdanja u bivšoj Jugoslaviji započela je 'na divlje', bez građevinske dozvole i 'napamet', bez projekta

Sve do današnjeg datuma 1974. godine Zagrepčani i posjetitelji metropole nisu prolazili ispod, nego iznad željezničkih tračnica preko kojih je vodio stari, željeznički most, a mnogi su, na vlastitu odgovornost, preskakali preko desetak kolosijeka Glavnog kolodvora. No, kada je tadašnja željeznica najavila da će elektrificirati prugu te srušiti željeznički most, iskrsnuo je problem koji se hitno morao riješiti. Ispod spletova tračnica, u jesen 1969. godine, započela je izgradnja najstarijeg i prvog u nizu zagrebačkih pothodnika, a prvi prolaznici kroz njega su prošetali upravo na današnji dan, 23. svibnja 1974. No, svečanom, glamuroznom otvorenju novog i modernog pothodnika „instaliranog“ ispod labirinta tračnica prethodio je niti malo glamurozan početak - gotovo filmski zaplet prepun peripetija i veliki skandal koji je zaustavio gradnju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!