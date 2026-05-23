Sutkinje koje su radile na slučaju Kristijana Aleksića primaju prijetnje smrću: 'Zaustavite to prije nego što netko strada'

Ubojstvo Luke Milovca ponovno je otvorilo pitanje funkcioniranja hrvatskog pravosuđa i mogućih propusta sustava, a o tome je za RTL Danas govorila dopredsjednica Hrvatske udruge sudaca Kolinda Kolar, koja je istaknula da su suci potreseni cijelim slučajem. Kazala je kako problem ne vidi u jednom pojedincu, nego u cijelom sustavu – od loše komunikacije i razmjene informacija do preopterećenosti sudaca. Smatra da bi svi uključeni trebali zajedno tražiti način kako pravosuđe učiniti učinkovitijim i sigurnijim.

Posebno se osvrnula na dvije sutkinje sa šibenskog suda koje su radile na slučaju osumnjičenog za ubojstvo, Kristijana Aleksića, a protiv kojih je ministar pravosuđa pokrenuo stegovni postupak. "Mi kao udruga smo u kontaktu s kolegicama i stvarno im dajemo podršku zato što znamo da se to moglo dogoditi bilo kome od nas. Pogotovo nama koji radimo obiteljsko ili kazneno, mi znamo koji je to teret odgovornosti i kako izgleda taj rad stvarno svakoga dana. One su počele primati prijetnje smrću, i to vrlo ozbiljne prijetnje. Prijetnje su prijavljene policiji i zaista ovim putem molim da to stane jer mislim da nije odgovor da netko još strada. Stegovni postupak, ministar ga je pokrenuo, on je na to ovlašten, on ima svako pravo smatrati da je to jedno od rješenja. Državno sudbeno vijeće je jedino tijelo koje o tome može odlučivati, a Udruga će biti uz kolegice da u tome ne budu same", poručila je Kolar.

Govoreći o radu sudaca, objasnila je da su mnogi predmeti hitni i da suci svakodnevno moraju odlučivati kojem će dati prednost, često svjesni da zbog toga drugi slučajevi čekaju. "Ja inspekcijski nadzor ne mogu komentirati, niti sam vidjela dokument, niti mislim da sam pozvana da to komentiram. Odgovor na ovo pitanje bi vam najčešće bio: suci su preopterećeni. Ja bih iskoristila ovu priliku da kažem što to znači u stvarnosti kad mi kažemo da smo preopterećeni", kaže Kolar.

Kao primjer navela je obiteljske predmete u kojima je nekad potrebno hitno donositi odluke radi zaštite djece, čak i kasno navečer, "U obiteljskim predmetima ja kao sutkinja sam dolazila svaki dan u sudnicu potpuno svjesna da ne mogu napraviti sve što je hitno. Na dnevnoj bazi se događaju situacije, na primjer, mi smo imali situacije izdvajanja djece iz obitelji jer su djeca životno ugrožena i trebate rješenje da roditelji ne mogu doći po njih. Što god da sam ja u tom trenutku radila, ostavljam sve i pišem to rješenje, ako treba i do deset navečer, da roditelji ne mogu doći po tu djecu. Znam li ja u tom trenutku da u bilo kojem drugom hitnom predmetu se može dogoditi nešto loše? Apsolutno i svaki dan i mi svi s tim živimo", poručila je.