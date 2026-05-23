Sergej Jakirović se oglasio nakon nevjerojatnog uspjeha s Hullom, evo što je poručio

Nogometaši Hulla, koje vodi nekadašnji trener Gorice, Rijeke i Dinama Sergej Jakirović, izborili su ulazak u englesku Premier ligu nakon što su u finalnom dvoboju doigravanja na Wembleyju pobijedili Middlesbrough s 1-0. Odluka pred 85.000 gledatelja dogodila se u 95. minuti, a Hullov junak bio je strijelac McBurnie.

"Nevjerojatan je osjećaj, ne mogu vjerovati. Uspjeli smo iako smo bili pod pritiskom u utakmici. Oni vole imati loptu u nogama iako nisu stvarali velike prilike. Mi smo onda nakon 15 minuta promijenili sustav igre", rekao je Jakirović i dodao:

"Regularni dio sezone nije bio idealan, a onda smo krenuli u potpuno novo natjecanje i više nije bilo važno koliko si bodova osvojio prije toga. Sve je stvar pritiska jer nemaš puno vremena za ispravke. Ovo je vrlo zahtjevna i vrlo teška liga, intenzitet je nevjerojatan."

Većim dijelom prvog poluvremena igralo se na polovici Hulla koji je suparniku prepustio loptu te se branio sa svim igračima. Kroz takvu zgusnutu formaciju teško su prolazili igrači Middlesbrougha te nisu kreirali niti jednu pravu priliku. Najbolju šansu u prvom dijelu imao je Hull kada je McBurnie u 45. minuti udarcem glavom pogodio gredu.

U nastavku susreta ponovno se igralo vrlo tvrdo i s najmanjim mogućim rizikom, ali je gol oduke ipak postignut. U 95. minuti je na ubačenu loptu Hirakawe loše reagirao golman Middlesbrougha Brynn koji nije uspio uhvatiti loptu već ju je samo odbio i to na nogu McBurnieja koji je pogodio za veliko slavlje navijača Hulla.

Cijelu utakmicu sigurno je Hullovu mrežu čuvao hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur, a njegov je klub nakon 2017. godine izborio povratak u Premier ligu.

Na nogometnom terenu finalnu je utakmicu doigravanja inače izborio Southampton koji je u dva dvoboja s ukupnih 2-1 bio bolji od Southamptona. No, naknadno je Engleska nogometna asocijacija kaznila Southampton i izbacila ga iz doigravanja zbog špijunaže koju je predstavnik tog kluba obavljao protiv polufinalnog suparnika.