NOVA PROGNOZA

Ovaj čovjek pogodio je tko će osvojiti zadnja tri Svjetska prvenstva u nogometu. Evo što sad kaže

23.05.2026.
u 16:42

Njemački ekonomist Joachim Klement postao je globalno poznat nakon što je njegov model točno predvidio pobjednike svjetskih prvenstava 2014., 2018. i 2022. Sada je objavio iznenađujuću prognozu za turnir u Sjevernoj Americi

Sve je počelo gotovo kao šala. Joachim Klement, njemački ekonomist, 2014. je stvorio ekonometrijski model za prognozu ishoda Svjetskog prvenstva, želeći pokazati apsurdnost takvih predviđanja. No, model je točno predvidio pobjedu Njemačke. Uspjeh je ponovio 2018. s Francuskom i 2022. s Argentinom. Za SP 2026. Klementova formula sada ima novog, iznenađujućeg pobjednika: Nizozemsku. Prognoza je posebno zanimljiva jer Nizozemci nikada nisu osvojili naslov, unatoč trima igranim finalima (1974., 1978., 2010.). Prema simulaciji, u finalu bi trebali igrati protiv Portugala.

Klementov model ne temelji se na intuiciji, već na pet faktora: BDP-u po stanovniku, broju stanovnika, temperaturi, FIFA ljestvici i prednosti domaćina. Sam Klement, koji je projekt započeo iz šale, priznaje da ga je rezultat iznenadio. Naglašava kako njegova formula objašnjava tek 45 do 55 posto uspjeha, a ostatak pripisuje sreći. Ironično, ono što je trebalo pokazati nepouzdanost modela pretvorilo ga je u zvijezdu. Njegov je slučaj, kaže, savršen primjer kako u financijama menadžeri s nekoliko dobrih godina postaju "gurui", iako je njihov uspjeh često rezultat puke sreće, a ne stvarne vještine.

Nakon tri uzastopna pogotka, Klementa su zasuli zahtjevima da svojim modelom predvidi ishode Eura, Olimpijskih igara i drugih natjecanja. Ipak, on zadržava humorističan odmak, svjestan da je postao žrtva vlastitog uspjeha, gdje je slučajan niz točnih predviđanja stvorio auru nepogrešivosti. Zbog toga svoje prognoze i dalje objavljuje s dozom ironije, podsjećajući javnost da je njegova "kristalna kugla" zapravo samo složeni splet statistike i, što je najvažnije, značajne količine sretnih okolnosti.
