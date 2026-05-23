FOTO Suzavac, baklje, topovski udari: Užasne scene iz Beograda, nastao brutalan sukob policije s prosvjednicima

Ondje su 15. ožujka prošle godine održane najveće protuvladine demonstracije u novijoj povijesti Srbije, potaknute novosadskom tragedijom 1. studenog 2024 kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.
Prosvjed na Trgu Slavija okončan je mirno oko 20 sati, ali su se skupne prosvjednika potom sukobile s policijom koja je osiguravala paralelni skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, organiziran u Pionirskom parku, ispred Vučićeva ureda.
Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u subotu u Beogradu, skandirajući "Studenti pobjeđuju" kako bi zahtijevali izbore, nadajući se revitaliziranju antikorupcijskog pokreta koji je započeo smrtonosnim urušavanjem željezničke postaje u Novom Sadu prije 18 mjeseci.