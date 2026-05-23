FOTO Suzavac, baklje, topovski udari: Užasne scene iz Beograda, nastao brutalan sukob policije s prosvjednicima

Kordoni policije interveniraju u subotu navečer u središtu Beograda nakon mirnog prosvjeda "Studenti pobjeđuju" na kojem su sudjelovali deseci tisuća građana iz cijele Srbije.
Foto: Antonio Ahel
Sukob s policijom započeo je nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Pod sloganom "Studenti pobjeđuju“, studentski pokret pozvao je danas građane iz cijele zemlje na okupljanje od 18 do 20 sati na Trgu Slavija u središtu grada.
Ondje su 15. ožujka prošle godine održane najveće protuvladine demonstracije u novijoj povijesti Srbije, potaknute novosadskom tragedijom 1. studenog 2024 kada je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi.
Prosvjed na Trgu Slavija okončan je mirno oko 20 sati, ali su se skupne prosvjednika potom sukobile s policijom koja je osiguravala paralelni skup pristaša srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, organiziran u Pionirskom parku, ispred Vučićeva ureda.
Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u subotu u Beogradu, skandirajući "Studenti pobjeđuju" kako bi zahtijevali izbore, nadajući se revitaliziranju antikorupcijskog pokreta koji je započeo smrtonosnim urušavanjem željezničke postaje u Novom Sadu prije 18 mjeseci.
Od 1. studenog 2024. prosvjedi traju u Srbiji, na vrhuncu dosegnuvši 300.000 ljudi 15. ožujka 2025., te s razdobljima pada.
Studenti se nadaju da će subotnji prosvjedi, za koje se očekivalo da će biti masovni, ponovno oživjeti pokret i potaknuti predsjednika Vučića da raspiše prijevremene izbore.  
