'Bila sam mu kao majka': Dala mu je 800.000 eura, plaćala mu je putovanja i kupila automobil, a on ju je ovako izdao

23.05.2026.
u 16:16

Taila je izjavila da se u vezi osjećala više kao skrbnica nego kao partnerica, jer je vodila računa o njihovoj trokatnici, računima i poslu. "Plaćala sam sve račune, sve je bilo na moje ime. Bila sam mu kao majka", uzdahnula je

Taila Maddison, koja danas ima 28 godina, ispričala je kako je ostala slomljena nakon što je saznala da ju je partner varao s desecima žena, unatoč tome što mu je dala više od 800.000 eura i plaćala luksuzna putovanja. Zvijezda platforme OnlyFans otkrila je da je njezin bivši partner sudjelovao u njezinom sadržaju kao anonimni sudionik tijekom njihove trogodišnje veze. On ju je u početku poticao da se pridruži platformi, no njihova se dinamika brzo promijenila s njezinim rastućim uspjehom. "To što sam počela s OnlyFans-om zapravo je bila njegova ideja", izjavila je Taila.

"Počelo je s kratkim snimkama u donjem rublju, ali kako su pretplatnici tražili više i kako je stizalo više novca, posao se brzo razvijao. On se na kraju uključio samo kako bismo zaradili više." U to je vrijeme njezin bivši bio nezaposlen, a Taila je postala jedini izvor prihoda. Dok je ona bila javno lice sadržaja, on je ostao potpuno anoniman. "Pristala sam mu davati 50 % svoje zarade, unatoč činjenici da je moje lice bilo izloženo, dok je on mogao ostati anoniman", rekla je, ističući kako je to smatrala prilično nepravednim. Taila kaže da je tijekom veze financirala ekstravagantan način života, pokrivajući sve – od luksuznih putovanja do automobila vrijednog oko 72.000 eura.

"Potrošila sam blizu 800.000 eura na njega. Kupila sam mu auto koji i danas vozi. Išli smo na raskošne odmore svaka dva mjeseca – na Bali devet puta, u Japan, Europu – i ja sam sve plaćala. Čak sam nam platila put u Tursku kako bi on obavio transplantaciju kose." Njihova se veza konačno raspala nakon što je Taila otkrila da ju vara putem viralne Facebook grupe "Sis, is this your man?". Taila je procijenila da ju je varao s gotovo 27 djevojaka tijekom tri godine. Šokantno je bilo to što je on tražio od nje da prati tu stranicu i provjerava koliko će se još djevojaka javiti. Gledala ga je kako u njihovoj kući pokušava podnijeti zahtjev Facebooku da uklone objavu o njemu.

Taila je izjavila da se u vezi osjećala više kao skrbnica nego kao partnerica, jer je vodila računa o njihovoj trokatnici, računima i poslu. "Plaćala sam sve račune, sve je bilo na moje ime. Bila sam mu kao majka", uzdahnula je. Njezina perspektiva na veze sada se značajno promijenila, posebno kada su u pitanju financijske granice. "U sljedećoj vezi ću definitivno zahtijevati minimalnu podjelu 50/50, ali 70/30 bi bilo idealno", rekla je. "Završila sam s kupovinom stvari drugima. Ne smijete osjećati da radite apsolutno sve, mora se pronaći balans."

Unatoč ovom bolnom iskustvu, Taila kaže da ne žali zbog kreiranja sadržaja, već isključivo zbog financijskih odluka koje je donijela. "Ne žalim što sam snimala sadržaj s njim, ali definitivno žalim što sam potrošila sav taj novac na njega."

*uz pomoć AI-a

MP
marinko.przolica
16:34 23.05.2026.

Koja je točno svrha i smisao ovog članka? Pojam sponzoruša je odavno usvojen i određuje odnos u kojem muškarac plača prohtjeve žene. S emancipacijom smo dobili i sponzorana, te što bi trebalo biti sporno?

