Obožavaju se tamo sakriti: Ovo je prvo mjesto gdje biste trebali provjeriti ima li zmija u vašem domu

Osim rijetkih entuzijasta koji ih drže kao kućne ljubimce, gotovo nitko ne želi zmiju u svom domu. Nažalost, za mnoge ljude to postaje sve češći problem, posebno jer klimatske promjene produljuju i intenziviraju sezonu aktivnosti zmija. Zmije tada češće traže hranu, vodu i zaklon – uključujući i ljudske domove, piše Best Life.

Ako želite biti sigurni da vam je dom bez zmija, stručnjaci upozoravaju da postoji jedno posebno mjesto koje biste trebali prvo provjeriti. Prema Martyju Fordu, stručnjaku za kućne instalacije i predsjedniku tvrtke BulletpRoof Roof Systems, zmije ulaze u domove iz više razloga - traže hladna i tamna mjesta, izvore hrane i sigurnost od grabežljivaca. Iako se često skrivaju, postoji nekoliko znakova koji mogu upućivati na njihovu prisutnost:

Odbacivanje kože – zmije redovito mijenjaju kožu kako bi rasle, pa ako primijetite tragove mitarenja, vrlo je vjerojatno da se neka skriva u blizini.

Neobični zvukovi – tihi šuštavi zvukovi iz zidova ili poda također mogu biti znak upozorenja.

Ako primijetite znakove zmije, podrum bi trebao biti prvo mjesto koje ćete pregledati. Prema Melody Estes, stručnjakinji za krajobrazni dizajn, zmije vole tamna, vlažna i mirna mjesta – a podrum pruža upravo takve uvjete.

Jeremy Yamaguchi, stručnjak za štetočine i direktor tvrtke Lawn Love, dodaje da podrumi često privlače i plijen zmija, poput pauka, žaba, guštera i miševa. Ako su oni prisutni, zmije će ih slijediti. Također, ako hranite kućne ljubimce u podrumu ili ostavljate ostatke hrane, to može dodatno privući glodavce – a zatim i zmije. Dodatni faktori koji čine podrume privlačnima zmijama uključuju stajaću vodu (izvori vlage), toplinu iz bojlera i cijevi te hladne površine za rashlađivanje tijekom vrućina.

Kako sigurno pretražiti podrum?

Lisa Dietrich, stručnjakinja za uređenje doma i osnivačica tvrtke Remote Canteen, savjetuje sljedeće korake:

Pregledajte temelje – potražite pukotine i otvore u zidovima, oko cijevi i ventilacijskih otvora.

Provjerite skrovita mjesta – iza kutija, ormara i posuda za pohranu.

Koristite svjetlo – pogledajte ispod namještaja i uređaja pomoću svjetiljke.

Ako vaš dom nema podrum, zmije će potražiti alternativna skrovišta. Prema Estes, najčešća su ispod kreveta, u ormarima i u kupaonicama. Roger Dickens iz tvrtke Ehrlich Pest Control preporučuje da provjerite i tavane te mjesta s malo prometa, idealna za skrivanje. Također, bacite oko na garaže, pogotovo ako u njima držite razne predmete ili kutije.

Ako naiđete na zmiju, nemojte je pokušavati sami ukloniti. Dickens upozorava: "Uklanjanje zmije može biti izuzetno opasno, osobito ako se radi o otrovnoj vrsti. To treba prepustiti profesionalcima”. Nazovite ovlaštenu službu za uklanjanje štetočina, posebno onu koja ima iskustva s divljim životinjama. Čak i ako samo sumnjate na prisutnost zmije, stručnjak može identificirati moguće izvore privlačnosti za zmije, utvrditi prisutnost plijena (npr. glodavaca) te izraditi preventivni plan kontrole kako bi spriječio buduće provale.

Zmije možda nisu česti gosti, ali kad se pojave, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju. Redovita inspekcija podruma i ostalih skrovitih dijelova kuće, dobra higijena i profesionalna pomoć – sve su to ključni koraci u osiguravanju sigurnog doma bez nepoželjnih posjetitelja.