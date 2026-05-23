Isplivali novi jezivi detalji o Aleksiću: U Lepoglavi je navodno od mačaka radio gulaš? 'Volio je spremati mačke na 'divljač''

Kako piše Slobodna Dalmacija, prije nekoliko dana pojavila se neslužbena informacija da je Kristijan Aleksić, osuđen za dva ubojstva, tijekom boravka u zatvoru u Lepoglavi navodno kuhao mačke. Priča je dodatno dobila na pozornosti nakon izjave bivšeg zatvorenika Angela Andonova za RTL. Andonov, koji je prije više od 20 godina osuđen zbog šverca 300 kilograma kokaina te je kaznu služio u Lepoglavi u vrijeme kada je ondje boravio i Aleksić, rekao je kako je Aleksić u zatvoru zlostavljao mačke. Iako nije izravno opisao na koji način, njegova izjava dodatno je potaknula nagađanja o navodima koji su ranije kružili među bivšim zatvorenicima.

"To je 100 posto istina! Volio je Aleksić spremati mačke na "divljač", to mu je posebno bilo drago, a čak je "počastio" i jednog zatvorenika, koji je kasnije ubijen, nakon što je izišao na slobodu. Kada mu je rekao da je spremio mačku na gulaš i kada je ovaj postao svjestan što je pojeo, sve je povratio", kazao je izvor za Slobodnu Dalmaciju. Na pitanje je li uopće moguće da zatvorenici sami kuhaju, iz Ministarstva pravosuđa su im odgovorili kako Zakon o izvršavanju kazne zatvora predviđa određene pogodnosti za zatvorenike, među kojima je i mogućnost samostalne priprave hrane i napitaka.

"Navedena se pogodnost može odobriti u sobi u kojoj zatvorenik boravi ili u za to posebno određenom prostoru. Odobravanje pogodnosti nije automatsko niti predstavlja opće pravo svih zatvorenika, već ovisi o nizu kriterija, uključujući vrstu kaznionice, odnosno zatvora i uvjete izdržavanja kazne, ponašanje zatvorenika, procjenu uspješnosti provođenja programa izvršavanja kazne te procjenu sigurnosnog rizika. Slijedom navedenog, pojedinim zatvorenicima kojima je takva pogodnost odobrena može se omogućiti korištenje uređaja za pripravu toplih napitaka ili jednostavne hrane, u skladu s propisanim sigurnosnim uvjetima i internim pravilima kaznionice, odnosno zatvora. Naglašavamo kako mogućnost samostalne priprave hrane nije specifičnost hrvatskog zatvorskog sustava, već predstavlja uobičajenu praksu usklađenu s međunarodnim standardima koji promiču načelo normalizacije i postupne pripreme zatvorenika za život na slobodi", naveli su. Podsjetimo, Kristijan Aleksić osuđen je za ubojstvo Marijane Sučević 1994. godine, a 16. svibnja ove godine u Drnišu je ubio i 19-godišnjeg Luku Milovca.