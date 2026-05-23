#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
NEODGOVORNOST UBIJA

U državi u kojoj nitko nikad nije odgovoran ubijaju – djecu

VL
Autor
Ivana Jakelić
23.05.2026.
u 18:12

Dvojica ministara i premijer zgražaju se nad sustavom koji su sami stvorili i hranili

Policiji je bio poznat od ranije. "Legendarna" je to rečenica, kojom su u vremena dok je novinarstvo bilo novinarstvo i dok su u njemu postojale rubrike Crne kronike, novinari tih rubrika, opisujući tragične događaje, davali dublji uvid i kontekst onoga što se dogodilo. Rečenica je to kojom se isticala problematična prošlost nekog počinitelja i činjenica da je sustav pred tom problematičnom prošlošću bio nemoćan. Spor. Neadekvatan. No u vremena kada je novinarstvo bilo novinarstvo, a Crna kronika rubrika na kraju dnevnih novina, ta rečenica bila je iznimka, a ne pravilo.

neodgovornost politika pravosuđe

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
18:33 23.05.2026.

Opet se netko veseli tuđoj nesreći, da može pljuvati po državi. Sva je sreća pa je Hrvatska jedina zemlja na svijetu u kojoj se događaju ubojstva.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
18:43 23.05.2026.

Sustav je napravlje o mjeri ljevice. Sve što nebi bilo po njihovoj mjeri su nas tužikali po inozemstvu. Tako da ovu cipelu moraju ljevičari sami obući a i sustav je 80% popunjen lijevim kadrom. To se možda opet ne smijeje reći jer ide protiv ljevice ali tako je. (Da je nešto protiv centra i desnice, to bi i sami pisali kao evo i sada ovaj članak, makar bio podmetanje poluistina)

BZ
BZ2019
18:44 23.05.2026.

Nista se ne desava slucajno. Namjerno se koci sudstvo da bi more nerjesenih predmeta lakse opravdalo nerjesavanje predmeta pljacke i korupcije.

VJEROVALI ILI NE

Gradnja najmodernijeg zdanja u bivšoj Jugoslaviji započela je 'na divlje', bez građevinske dozvole i 'napamet', bez projekta

Sve do današnjeg datuma 1974. godine Zagrepčani i posjetitelji metropole nisu prolazili ispod, nego iznad željezničkih tračnica preko kojih je vodio stari, željeznički most, a mnogi su, na vlastitu odgovornost, preskakali preko desetak kolosijeka Glavnog kolodvora. No, kada je tadašnja željeznica najavila da će elektrificirati prugu te srušiti željeznički most, iskrsnuo je problem koji se hitno morao riješiti. Ispod spletova tračnica, u jesen 1969. godine, započela je izgradnja najstarijeg i prvog u nizu zagrebačkih pothodnika, a prvi prolaznici kroz njega su prošetali upravo na današnji dan, 23. svibnja 1974. No, svečanom, glamuroznom otvorenju novog i modernog pothodnika „instaliranog“ ispod labirinta tračnica prethodio je niti malo glamurozan početak - gotovo filmski zaplet prepun peripetija i veliki skandal koji je zaustavio gradnju.

