SMRTONOSNA INFEKCIJA

Uzbuna u Njemačkoj: Pojavio se rijedak virus od kojeg većina oboljelih ne preživi, nema ni cjepiva

23.05.2026.
u 09:16

Prema podacima bavarskog Zemaljskog ureda za zdravstvo, gotovo svi poznati slučajevi zaraze virusom BoDV-1 završili su smrtnim ishodom

Nakon više smrtonosnih slučajeva u Bavarskoj, Borna virus je prvi put potvrđen i na sjeveru Njemačke. U saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje jedna osoba zarazila se ovom rijetkom, ali iznimno opasnom infekcijom koja u većini slučajeva završava smrću ili teškim neurološkim posljedicama. Zdravstvene vlasti zbog toga upozoravaju građane na dodatni oprez. Prvi slučaj zaraze potvrđen je u okrugu Ludwigslust-Parchim, a lokalne vlasti u petak su objavile da je infekciju tijekom svibnja potvrdio Državni ured za zdravstvo i socijalna pitanja (LAGuS). Za sada nisu objavljeni detalji o oboljeloj osobi, uključujući njezinu dob ni trenutačno zdravstveno stanje, piše Fenix.

Borna virus se smatra vrlo rijetkim, ali izrazito opasnim virusom koji kod ljudi uzrokuje teške upale mozga. Bolest najčešće počinje simptomima poput glavobolje, povišene temperature i opće slabosti, no stanje se nakon nekoliko dana može naglo pogoršati. Tada se javljaju ozbiljni neurološki problemi, među kojima su zbunjenost, poremećaji govora i epileptični napadaji. Kod velikog broja pacijenata bolest brzo napreduje te završava dubokom komom. Za Borna virus trenutačno ne postoji cjepivo. U cijeloj Njemačkoj godišnje se bilježi manje od deset slučajeva, a većina ih je dosad zabilježena upravo u Bavarskoj. Ondje su ove godine već umrle dvije osobe, dok je prijavljeno i nekoliko novih infekcija.

Prema podacima bavarskog Zemaljskog ureda za zdravstvo, gotovo svi poznati slučajevi zaraze virusom BoDV-1 završili su smrtnim ishodom. Dosad su bolest preživjele samo četiri osobe, no neke od njih ostale su s teškim trajnim neurološkim oštećenjima. Glavni prijenosnik virusa je poljska rovka. Zaražene životinje izlučuju virus putem urina, izmeta i sline, iako same ne pokazuju simptome bolesti. Do prijenosa na ljude može doći tijekom čišćenja staja, šupa, kokošinjaca ili skladišta drva, osobito ako se pritom podigne prašina kontaminirana virusom. Vlasti savjetuju građanima da nikada ne diraju mrtve životinje golim rukama. Tijekom čišćenja zatvorenih prostora preporučuje se korištenje jednokratnih rukavica i zaštitne maske za nos i usta, posebno u situacijama kada postoji mogućnost podizanja prašine.

