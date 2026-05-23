Među uhićenima za brutalno cipelarenje pomorca i bivši MMA borac: 'S njim je bilo problema od djetinjstva'

Primorsko-goranska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvero mladih osumnjičenih za brutalni napad na 25-godišnjeg pomorca iz Sirije u Rijeci, koji se dogodio u noći na 1. veljače. Dvojicu mladića, stare 18 i 19 godina, tereti se za pokušaj ubojstva i razbojništvo, dok su dvije 18-godišnjakinje osumnjičene za poticanje na pokušaj ubojstva i sudjelovanje u razbojništvu. Napadači su žrtvu fizički napali, nanijeli joj više udaraca po glavi i tijelu te joj ukrali mobitel i novac.

Slučaj je mjesecima bio bez pomaka jer pomorac nakon liječničke pomoći nije mogao precizno odrediti mjesto napada, a lokacija nije bila pokrivena videonadzorom. Preokret se dogodio tek nakon što je u javnost procurila snimka brutalnog premlaćivanja, koja je zbog izrazito uznemirujućeg sadržaja izazvala šok i osude javnosti. Na snimci se vidi kako dvojica maskiranih mladića tuku muškarca koji nepomično leži na tlu, dok se u pozadini čuju ženski glasovi i smijeh. Jedan od napadača u jednom trenutku govori: “Samo nemoj da nam umre”.

Prema informacijama portala 24sata, jedan od osumnjičenih je bivši MMA borac koji je trenirao u nekoliko klubova. Njegovi bivši treneri tvrde kako je dolazio iz problematične obitelji te da je imao poteškoća još od djetinjstva. Kažu da su ga pokušavali usmjeriti kroz sport, ali smatraju da je sustav zakazao jer nije dobio potrebnu pomoć na vrijeme. Navode i da je nedavno izašao iz vojske, a tijekom pretrage kod 19-godišnjaka pronađeni su i predmeti iz kategorije zabranjenog oružja.

"Od sve problematične djece koja dolaze, njih 90 posto uspijemo izvući na pravi put, maknuti ih iz lošeg društva, lošeg ponašanja, i uspijevaju se socijalizirati. No za 10 posto nema spasa, sam sustav obrazovanja i socijale je zakazao. S njim je bilo problema od djetinjstva. Kod nas je davno trenirao, već dugo nije s nama. Dok je ovdje trenirao, u dvorani je morao biti pristojan i pridržavati se svih sportskih pravila i ponašanja" govore treneri.