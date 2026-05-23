Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRUTALNI NAPAD

Među uhićenima za brutalno cipelarenje pomorca i bivši MMA borac: 'S njim je bilo problema od djetinjstva'

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.05.2026.
u 21:32

Dvojicu mladića, stare 18 i 19 godina, tereti se za pokušaj ubojstva i razbojništvo, dok su dvije 18-godišnjakinje osumnjičene za poticanje na pokušaj ubojstva i sudjelovanje u razbojništvu

Primorsko-goranska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad četvero mladih osumnjičenih za brutalni napad na 25-godišnjeg pomorca iz Sirije u Rijeci, koji se dogodio u noći na 1. veljače. Dvojicu mladića, stare 18 i 19 godina, tereti se za pokušaj ubojstva i razbojništvo, dok su dvije 18-godišnjakinje osumnjičene za poticanje na pokušaj ubojstva i sudjelovanje u razbojništvu. Napadači su žrtvu fizički napali, nanijeli joj više udaraca po glavi i tijelu te joj ukrali mobitel i novac.

Slučaj je mjesecima bio bez pomaka jer pomorac nakon liječničke pomoći nije mogao precizno odrediti mjesto napada, a lokacija nije bila pokrivena videonadzorom. Preokret se dogodio tek nakon što je u javnost procurila snimka brutalnog premlaćivanja, koja je zbog izrazito uznemirujućeg sadržaja izazvala šok i osude javnosti. Na snimci se vidi kako dvojica maskiranih mladića tuku muškarca koji nepomično leži na tlu, dok se u pozadini čuju ženski glasovi i smijeh. Jedan od napadača u jednom trenutku govori: “Samo nemoj da nam umre”.

Prema informacijama portala 24sata, jedan od osumnjičenih je bivši MMA borac koji je trenirao u nekoliko klubova. Njegovi bivši treneri tvrde kako je dolazio iz problematične obitelji te da je imao poteškoća još od djetinjstva. Kažu da su ga pokušavali usmjeriti kroz sport, ali smatraju da je sustav zakazao jer nije dobio potrebnu pomoć na vrijeme. Navode i da je nedavno izašao iz vojske, a tijekom pretrage kod 19-godišnjaka pronađeni su i predmeti iz kategorije zabranjenog oružja.

"Od sve problematične djece koja dolaze, njih 90 posto uspijemo izvući na pravi put, maknuti ih iz lošeg društva, lošeg ponašanja, i uspijevaju se socijalizirati. No za 10 posto nema spasa, sam sustav obrazovanja i socijale je zakazao. S njim je bilo problema od djetinjstva. Kod nas je davno trenirao, već dugo nije s nama. Dok je ovdje trenirao, u dvorani je morao biti pristojan i pridržavati se svih sportskih pravila i ponašanja" govore treneri.

FOTO Prosvjednici se okupljaju u Beogradu, policija ogradila Čacilend
Ilustracija policijske intervencije
1/56
Ključne riječi
napad na stranca napad u Rijeci MMA borac

Komentara 4

Pogledaj Sve
PD
plavi-devet
21:44 23.05.2026.

Gadove treba poslati na jedno deset godina umba umba u cuzukiju.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
22:29 23.05.2026.

Opet susav kriv. Moramo stvarno taj sustav primjereno kazniti. Zar sustav nije znao da je trebao napraviti ono pravilno sto su roditelji pogrijesili.

Avatar Marko
Marko
22:01 23.05.2026.

Sustav je zakazao?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

6
VJEROVALI ILI NE

Gradnja najmodernijeg zdanja u bivšoj Jugoslaviji započela je 'na divlje', bez građevinske dozvole i 'napamet', bez projekta

Sve do današnjeg datuma 1974. godine Zagrepčani i posjetitelji metropole nisu prolazili ispod, nego iznad željezničkih tračnica preko kojih je vodio stari, željeznički most, a mnogi su, na vlastitu odgovornost, preskakali preko desetak kolosijeka Glavnog kolodvora. No, kada je tadašnja željeznica najavila da će elektrificirati prugu te srušiti željeznički most, iskrsnuo je problem koji se hitno morao riješiti. Ispod spletova tračnica, u jesen 1969. godine, započela je izgradnja najstarijeg i prvog u nizu zagrebačkih pothodnika, a prvi prolaznici kroz njega su prošetali upravo na današnji dan, 23. svibnja 1974. No, svečanom, glamuroznom otvorenju novog i modernog pothodnika „instaliranog“ ispod labirinta tračnica prethodio je niti malo glamurozan početak - gotovo filmski zaplet prepun peripetija i veliki skandal koji je zaustavio gradnju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!