VIDEO Pucnjava tik uz Bijelu kuću: Agenti s dugim cijevima opkolili kompleks, ranjene dvije osobe

Dvije su osobe ranjene u subotu u dramatičnom sukobu s agentima američke Tajne službe u neposrednoj blizini Bijele kuće, potvrdio je službeni izvor iz policije CNN-u. U trenutku izbijanja nasilja u predsjedničkoj rezidenciji nalazio se američki predsjednik Donald Trump.

Incident se dogodio na raskrižju Pennsylvania Avenue i 17. ulice, jedva nekoliko koraka od samog kompleksa Bijele kuće. Prema prvim informacijama, pripadnici uniformiranog odjela Tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru. Ubrzo je uslijedio opći kaos. Novinari CNN-a s terena javili su kako su odjednom začuli desetke pucnjeva, što je odmah aktiviralo najviši stupanj uzbune. Kompleks Bijele kuće hitno je stavljen u potpunu blokadu.

ABC reporter Selina Wang was in the middle of filming when the shots rang out. — May 23, 2026

U trenucima kada su odjeknuli rafali, novinari iz medijskog poola nalazili se na sjevernom travnjaku (North Lawn). Agenti Tajne službe odmah su ih evakuirali, vičući da se sklone i upozoravajući na “aktivne pucnjeve”. "Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Snimala sam materijal na travnjaku kad su odjeknuli deseci pucnjeva. Morali smo panično bježati u zaklon", opisala je dramatične trenutke novinarka ABC Newsa Selina Wang, koja je na platformi X objavila i snimku samog početka napada.

Reporteri i osoblje koji su se zatekli unutar same zgrade dobili su strogu naredbu da ne napuštaju prostorije i ostanu na sigurnom, dok su novinari s travnjaka evakuirani u prostoriju za brifinge. Područje su odmah preplavili teško naoružani agenti s dugim cijevima, a blokada je ukinuta tek nešto iza 18:45 po lokalnom vremenu.

Ubrzo nakon incidenta potvrđeno je da se u istragu uključio i Savezni istražni ured. "Naši timovi izlaze na teren i pružaju punu podršku Tajnoj službi. Javnost ćemo obavijestiti o novim detaljima čim to bude moguće", poručio je direktor FBI-ja Kash Patel u kratkoj objavi na društvenoj mreži X.

Inače, ovaj incident podsjetnik je na golemu sigurnosnu krizu koja već tjednima potresa Washington. Naime, prije manje od mjesec dana, tijekom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće, došlo je do slične drame. Tada je naoružani Cole Tomas Allen sačmaricom uspio probiti sigurnosni prsten i otvoriti vatru na agente. Iako je Allen u međuvremenu na sudu odbacio optužbe za pokušaj atentata, novi napad otvorio je ozbiljna pitanja o tome kako je moguće da se propusti u osiguranju američkog predsjednika ponavljaju u tako kratkom roku. Službene institucije najavile su obraćanje javnosti.