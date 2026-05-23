FOTO Počeo veliki prosvjed u Beogradu, trg potpuno zakrčen: 'Nećete nas zaustaviti, studenti pobjeđuju'

Trg Slavija u Beogradu potpuno je zakrčen, a okolne su ulice prepune građana koji i dalje pristižu na veliki prosvjed u organizaciji studenata koji su blokirali fakultete Sveučilišta u Beogradu. Središnje okupljanje počelo je u 18 sati, no rijeke prosvjednika već su satima ranije počele preplavljivati glavni grad Srbije. Iako su tijekom dana zabilježeni brojni pritisci i opstrukcije, poput potpune obustave željezničkog prometa u cijeloj zemlji, prosvjednici su u Beograd stigli organiziranim kolonama iz svih krajeva države.

Atmosfera uoči prosvjeda dovedena je do usijanja nakon što je tvrtka "Srbija voz" rano ujutro, bez prethodnog jasnog objašnjenja, obustavila sve vlakove u zemlji do daljnjega. Kasnije je iz Željeznica Srbije priopćeno kako je razlog navodna "anonimna dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi". Studenti i oporba oštro su osudili ovaj potez, nazvali ga "sabotažom" i "prozirnim pokušajem vlasti da spriječi dolazak građana na prosvjed". Pravni stručnjaci već su najavili kaznene prijave protiv direktora željeznice zbog zlouporabe službenog položaja. Unatoč tome, Nova.rs javlja da su kolone automobila i autobusa iz zapadne i južne Srbije uspjele stići do Beograda.

Prosvjednici su se prvotno okupili na nekoliko ključnih lokacija u gradu – na Trgu republike, Autokomandi te u Zemunu. Oko 16 sati krenule su prosvjedne šetnje prema Slaviji. U masovnom maršu sudjelovale su i brojne javne osobe. Iz Zemuna je, pješice preko Brankova mosta, stigao poznati glumac Dragan Gagi Jovanović, a podršku studentima dolaskom na prosvjed pružila je i srpska olimpijka i plivačica Anja Crevar. Prosvjedu su se javno pridružili i brojni drugi sportaši te bivši nogometaši, poručivši kako je "moralna obaveza boriti se za budućnost djece".

Posebno napeto bilo je ispred prostorija tvrtke EXPO 2027. Prosvjednici su cijelu zgradu i njezine izloge oblijepili naljepnicama s porukom "Studenti pobjeđuju", a preko pročelja je razvijen i golemi transparent s istim natpisom. Organizatori iz redova studenata u blokadi do samog početka službenog programa nisu htjeli otkriti imena govornika. Najavljeno je da će se okupljenima obratiti desetak osoba, među kojima su profesori, studenti te istaknute javne ličnosti.