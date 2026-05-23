FOTO 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a: Položeni vijenci i zapaljene svijeće
Polaganjem vijenca kod Spomenika Domovini i paljenjem svijeća kod spomenika dr. Franji Tuđmanu, u Zagrebu je započelo svečano obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja pripadnika ZNG-a i ustrojavanja postrojbi HV-a i policije.
Prigodnim programom „35 godina Domovini vjerni - iz ZNG-a rođena sloboda!“ obilježit će se 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske (HV) i policije.
Na svečanom koncertu nastupit će Jazz orkestar HV, klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Barbara Suhodolčan Vrbički, Nika Pastuović, Dražen Žanko, ansambl Lado, Renata Sabljak, Đani Maršan, Tatjana Matejaš Cameron Tajči i Hrvatske ruže.
Ključna točka u razvoju vojske dogodila se u travnju 1991., kada je Sabor RH prihvatio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima, odredbama kojega se ustrojava Zbor narodne garde (ZNG) kao profesionalna, uniformirana, oružana formacija vojnog ustroja za obrambeno-redarstvene dužnosti.