Pronađene djevojčice nestale u okolici Bjelovara: 'Žive su i zdrave'

Dvije maloljetne osobe koje su u subotu nestale iz naselja Patkovac na području bjelovarskog kraja pronađene su žive i zdrave nakon višesatne potrage koja je trajala od ranog poslijepodneva. Nestanak je zabilježen malo iza 12 sati, a policiji je službeno prijavljen u 14:05, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna akcija traganja.

U potragu su se uključili policijski službenici, pripadnici HGSS-a, lokalni mještani te lovci, koji su zajedno pretraživali šire područje oko naselja i okolne terene. Potraga je trajala nekoliko sati i završila sretan ishodom. Djevojčice su pronađene malo prije 18 sati te je potvrđeno lokalnim portalima da su u dobrom zdravstvenom stanju. Prema neslužbenim informacijama, radi se o dvjema 13-godišnjakinjama. Okolnosti nestanka nisu detaljno objavljeni.