Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRETNE VIJESTI

Pronađene djevojčice nestale u okolici Bjelovara: 'Žive su i zdrave'

Ilustrativna fotografija
Ivica Galovic/ PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
23.05.2026.
u 18:21

Djevojčice su pronađene malo prije 18 sati te je potvrđeno lokalnim portalima da su u dobrom zdravstvenom stanju

Dvije maloljetne osobe koje su u subotu nestale iz naselja Patkovac na području bjelovarskog kraja pronađene su žive i zdrave nakon višesatne potrage koja je trajala od ranog poslijepodneva. Nestanak je zabilježen malo iza 12 sati, a policiji je službeno prijavljen u 14:05, nakon čega je odmah pokrenuta opsežna akcija traganja.

U potragu su se uključili policijski službenici, pripadnici HGSS-a, lokalni mještani te lovci, koji su zajedno pretraživali šire područje oko naselja i okolne terene. Potraga je trajala nekoliko sati i završila sretan ishodom. Djevojčice su pronađene malo prije 18 sati te je potvrđeno lokalnim portalima da su u dobrom zdravstvenom stanju. Prema neslužbenim informacijama, radi se o dvjema 13-godišnjakinjama. Okolnosti nestanka nisu detaljno objavljeni.

Ključne riječi
nestali nestale djevojčice Bjelovar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
VJEROVALI ILI NE

Gradnja najmodernijeg zdanja u bivšoj Jugoslaviji započela je 'na divlje', bez građevinske dozvole i 'napamet', bez projekta

Sve do današnjeg datuma 1974. godine Zagrepčani i posjetitelji metropole nisu prolazili ispod, nego iznad željezničkih tračnica preko kojih je vodio stari, željeznički most, a mnogi su, na vlastitu odgovornost, preskakali preko desetak kolosijeka Glavnog kolodvora. No, kada je tadašnja željeznica najavila da će elektrificirati prugu te srušiti željeznički most, iskrsnuo je problem koji se hitno morao riješiti. Ispod spletova tračnica, u jesen 1969. godine, započela je izgradnja najstarijeg i prvog u nizu zagrebačkih pothodnika, a prvi prolaznici kroz njega su prošetali upravo na današnji dan, 23. svibnja 1974. No, svečanom, glamuroznom otvorenju novog i modernog pothodnika „instaliranog“ ispod labirinta tračnica prethodio je niti malo glamurozan početak - gotovo filmski zaplet prepun peripetija i veliki skandal koji je zaustavio gradnju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!