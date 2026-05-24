VIDEO Brutalan raketni udar na Kijev, odjeknule snažne eksplozije: Rusi lansirali zloglasni 'Orešnik'?

Ruske snage u noći na nedjelju, 24. svibnja, izvele su masovni raketni napad na Kijev. U gradu su se čule snažne eksplozije, a novinari Kyiv Independenta javili su o seriji uzastopnih udara. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo oko ponoći je upozorilo na projektile koji lete prema glavnom gradu.

Ubrzo nakon toga izdano je i upozorenje o mogućem lansiranju ruske balističke rakete srednjeg dometa Orešnik, no njezina uporaba još nije službeno potvrđena. Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izvijestio je da su udari zabilježeni na najmanje četiri lokacije u četvrtima Ševčenkivski, Dnjeprovski i Podil. Podataka o žrtvama i šteti zasad nema.

Naknadne snimke potvrdile su da je korišten najmanje jedan projektil Orešnik, i to, kao i zadnja dva puta prilikom napada na Dnipro i Lavov, bez eksplozivne glave. Meta napada kao i njegove posljedice još nisu poznate. Dodajmo i da su u tijeku nova lansiranja projektila koji lete prema Kijevu. Mediji spominju dodatnih 16 kalibr-projektila lansiranih iz Crnog mora nešto prije jedan sat po hrvatskom vremenu.

Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na mogućnost kombiniranog udara na Ukrajinu, uključujući Kijev, te spomenuo potencijalno korištenje projektila Orešnik. Rusija je ovo oružje prvi put upotrijebila u studenome 2024. u napadu na Dnipro, a potom i u siječnju ove godine u Lavovskoj oblasti.

Veleposlanstvo SAD-a u Kijevu također je ranije izdalo upozorenje o riziku od značajnog zračnog napada. Nešto prije raketiranja glavnog grada ruski dronovi napali su Kijev, dok su u odvojenim napadima na jugu i istoku zemlje, na područjima Odese i Harkiva, ozlijeđeni civili.