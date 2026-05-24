PAKAO NA NEBU

VIDEO Brutalan raketni udar na Kijev, odjeknule snažne eksplozije: Rusi lansirali zloglasni 'Orešnik'?

Ilustrativna fotografija
REUTERS
Autori: Danijel Prerad, Mateja Papić
24.05.2026.
u 00:57

Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na mogućnost kombiniranog udara na Ukrajinu, uključujući Kijev, te spomenuo potencijalno korištenje projektila Orešnik.

Ruske snage u noći na nedjelju, 24. svibnja, izvele su masovni raketni napad na Kijev. U gradu su se čule snažne eksplozije, a novinari Kyiv Independenta javili su o seriji uzastopnih udara. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo oko ponoći je upozorilo na projektile koji lete prema glavnom gradu.

Ubrzo nakon toga izdano je i upozorenje o mogućem lansiranju ruske balističke rakete srednjeg dometa Orešnik, no njezina uporaba još nije službeno potvrđena. Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izvijestio je da su udari zabilježeni na najmanje četiri lokacije u četvrtima Ševčenkivski, Dnjeprovski i Podil. Podataka o žrtvama i šteti zasad nema.

Naknadne snimke potvrdile su da je korišten najmanje jedan projektil Orešnik, i to, kao i zadnja dva puta prilikom napada na Dnipro i Lavov, bez eksplozivne glave. Meta napada kao i njegove posljedice još nisu poznate. Dodajmo i da su u tijeku nova lansiranja projektila koji lete prema Kijevu. Mediji spominju dodatnih 16 kalibr-projektila lansiranih iz Crnog mora nešto prije jedan sat po hrvatskom vremenu.

Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na mogućnost kombiniranog udara na Ukrajinu, uključujući Kijev, te spomenuo potencijalno korištenje projektila Orešnik. Rusija je ovo oružje prvi put upotrijebila u studenome 2024. u napadu na Dnipro, a potom i u siječnju ove godine u Lavovskoj oblasti.

Veleposlanstvo SAD-a u Kijevu također je ranije izdalo upozorenje o riziku od značajnog zračnog napada. Nešto prije raketiranja glavnog grada ruski dronovi napali su Kijev, dok su u odvojenim napadima na jugu i istoku zemlje, na područjima Odese i Harkiva, ozlijeđeni civili.

rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

El Indio
01:45 24.05.2026.

Danas Kijev, sutra moskva

Donbass Babushka
01:32 24.05.2026.

Cekajte, jesam li to dobro procitao da su nekakve rakete ispaljene sa Crnog Mora? Zar Rusi jos imaju nesto u Crnom Moru? Vec 4 godine nas uvjeravaju da im je flota onesposobljena. Mora da su to sada Duhovi sa Crnog Mora.

RV
Ri_valdo
01:30 24.05.2026.

Neznam nažalost sta je tribalo ovo Ukraincin gadati, Dacki dom gdje su poginule djevojčice i dječaci na spavanju u Dackom domu i gdje je mnogo ranjenih.....Zastrašujuće je i ovo sa Oresnikom, samo se nadam da nema poginulih........Stvarno neki misle da Rusi nece bacit nesto tesko nisu normalni Ruse, provjeravati.Zalosno je sto ginu civili i djeca u ovom ratu strahota.Moje saucesće svima poginulim u ovim teškim danima......

