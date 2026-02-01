Naši Portali
U SAD-U

Uhitili petogodišnjaka u raciji! Viralna scena razbjesnila Sjedinjene Američke Države, sudac rekao dosta

FILE PHOTO: U.S. President Trump deploys the National Guard and federalizes the Metropolitan Police Department, in Washington, D.C.
Al Drago/REUTERS
VL
Autor
Tomislav Delač/Hina
01.02.2026.
u 06:53

Ekvadorski dječak i njegov otac, koji su legalno ušli u Sjedinjene Države kao tražitelji azila, poslani su u obiteljski pritvorski centar u Dilleyju u Teksasu, rekao je prethodno agenciji Reuters njihov odvjetnik Marc Prokosch.Prokosch i Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Savezni sudac naredio je puštanje Adriana Coneja Ariasa i njegovog petogodišnjeg sina Liama ​​Coneja Ramosa, koje su imigracijski službenici pritvorili tijekom racije u Minnesoti. Dječak - viđen na sada viralnoj fotografiji koja ga prikazuje kako nosi plavu kapu u obliku zeca ispred svoje kuće dok savezni agenti stoje u blizini - bio je jedan od četiri učenika koje su imigracijski službenici pritvorili ranije ovog mjeseca u predgrađu Minneapolisa, prema podacima Javnog školskog okruga Columbia Heights.

„Slučaj ima svoj izvor u loše osmišljenoj i nesposobno provedenoj vladinoj težnji za dnevnim kvotama deportacije, očito čak i ako to zahtijeva traumatiziranje djece“, napisao je američki okružni sudac Fred Biery u presudi objavljenoj u subotu."U konačnici, podnositelji zahtjeva mogu se, zbog nejasnog imigracijskog sustava Sjedinjenih Država, vratiti u svoju domovinu, prisilno ili samodeportacijom. Ali taj rezultat trebao bi se postići uređenijom i humanijom politikom od one koja je trenutno na snazi“, navodi se.

Naoružani i maskirani policajci priveli su, uz Liama, dvojicu 17-godišnjaka i jednog 10-godišnjaka, rekla je prošli tjedan nadzornica školskog okruga Zena ​Stenvik.
Ključne riječi
ICE SAD

