Novi detalji nestanka fitness trenerice u Austriji: Pronađena je mrtva, specijalac tvrdi da je riječ o nesreći tijekom seksa

Vezano uz višednevni nestanak 34-godišnje fitness trenerice Johanne G. iz Tillmitscha, malog štajerskog mjesta u okrugu Leibnitza nedaleko austrijsko-slovenske granice o kojem smo danas pisali, austrijski mediji večeras su obznanili novu informaciju o naglom obratu situacije.

Pod naslovom “Policajac Cobre priznao zločin u slučaju Johanna” i nadnaslovom “Govori o seksualnoj nesreći” list “Heute” u utorak navečer piše da nakon proturječnih izjava jučer uhićenog 30-godišnjeg pripadnika specijalnih policijskih postrojbi Cobra, osumnjičeni elitni policajac iz jugoistočne Štajerske konačno je priznao: “Nestala Johanna G. je mrtva”.

Dnevni list “Kleine Zeitung” pod naslovom “Johanna G. je mrtva: Pripadnik Cobre odveo policiju do njenog leša” piše o obratu situacije i priznanju 30-godišnjeg specijalca iz Štajerske, koji tvrdi da to nije bilo ubojstvo nego nesreća. Osumnjičeni je policajce odveo u jedan šumarak u južnoj Štajerskoj, gdje je pronađeno beživotno tijelo nestale žene, piše Kleine Zeitung.

Austrijski mediji ističu kako je u međuvremenu osumnjičeni policajac u svom priznanju iznio ovu verziju događaja: Prema njegovim riječima, on i Johanna G. imali su spolnim odnos u automobilu. To je, tvrdi policajac, dovelo do “igara gušenja” koje su se pokazale kobnim za ženu. Osumnjičeni i dalje poriče bilo kakvu namjeru ubojstva. U panici je potom, kako je rekao, zakopao beživotno tijelo žene u neku rupu.

Kako je 30-godišnjak bio posljednja osoba koja je prošli petak navečer vidjela Johannu G. prije nestanka, policija ga je u ponedjeljak uhitila pod sumnjom da bi mogao imati neke veze s misterioznim nestankom 34-godišnje fitness trenerice. Iako nije bilo dokaza. Čak se je pojavio i mogući motiv za zločin.

Istražitelji su polazili i o mogućnosti da se je policajac, koji je inače bio u ozbiljnoj vezi, posvađao prigodom posljednjeg susreta s fitness trenericom s kojom je aferu držao u tajnosti, nakon čega je nestala. Tijekom ispitivanja, osumnjičeni specijalac, u početku je negirao da je ikada upoznao navedenu ženu. Međutim, istrage su otkrile da ju je upoznao prije nekoliko mjeseci putem internet aplikacije za upoznavanje. I tada se klupko počelo odmotavati.

Tijekom ispitivanja, muškarac je konačno priznao da je povremeno imao kontakt s 34-godišnjom ženom, uključujući i prošli petak navečer - navodno radi razgovora s njom. Poricao je bilo kakvu umiješanost u njezin nestanak govoreći kako “ne može objasniti njen nestanak”. Sve do večerašnjeg obrata situacije! “Heute” navodi da je policija potvrdila kako tijekom pretresa Johanninog stana u Tillmitschu nije našla nikakve tragove nasilja niti dokaze o zločinu. List dodaje, kako je osumnjičenom specijalcu nakon kontradiktornih izjava oduzeto privatno vatreno oružje i streljivo, koje je legalno posjedovao. Ujedno mu je izdata i zabrana posjedovanja oružja.

List “Kleine Zeitung” piše da je kod pretresa stana uhićenog specijalca policija navodno našla službene pištolje, koji su bili registrirani kao ukradeni. Jedan od njih 2017. godine. Pod pritiskom istrage, sve više je upadao u proturječnosti dok večeras konačno istražiteljima nije priznao zločin. Njen je nestanak policiji prošle subote ujutro (10. siječanj) prijavila njena majka, jer joj se kćer nije javljala na telefon, što nije bio njen običaj.

“Kleine Zeitung” navodi da je elitni policajac podrijetlom iz južne Štajerske bio strastveni judaš i fitness entuzijast. Bio je aktivan i kao trener i član Uprave u svom lokalnom klubu borilačkih vještina u blizini Graza. Sam je bio međunarodno uspješan u borilačkom sportu i prije nekoliko godina pojavljivao se je i na televiziji.

List ističe da ubijena Johanna G. potječe iz štajerskog okruga Weiz, da je živjela u okrugu Deutschlandsberg, a nakon rastanka sa svojim bivšim prijateljem u jesen prošle godine preselila se je u Tillmitsch u okrugu Leibnitz. Radila je kao samostalna fitness trenerica i wellness coach i sama je vrlo sportski živjela. Kupanje u ledenoj vodi i kiks boks također su bili njena strast. Svoje događaje često je dijelila s ostalima na društvenim mrežama. Istraga se nastavlja. U tijeku je i osiguravanje i uzimanje dokaza na terenu u šumi u južnoj Štajerskoj, gdje je pronađeno tijelo mrtve 34- godišnjakinje Joihanne G., javila je večeras austrijska televizija ORF.