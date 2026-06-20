FOTO Nakon dugo vremena kćeri Baracka i Michelle Obame pojavile su se u javnosti, evo kojim povodom
Barack i Michelle Obama ponosni su roditelji dviju kćeri, Malije i Sashe, koje su tijekom očevog predsjedničkog mandata odrastale pred očima američke javnosti. Danas, godinama nakon odlaska iz Bijele kuće, obje grade vlastite karijere i nastoje živjeti što dalje od reflektora.
Malija Obama, diplomantica Sveučilišta Harvard, odlučila se za karijeru u filmskoj i televizijskoj industriji. Radila je kao scenaristica na seriji Swarm Donalda Glovera, a svoj kratki film predstavila je na Filmskom festivalu Sundance 2024. godine. Njezina mlađa sestra Sasha 2023. godine završila je studij sociologije na Sveučilištu Južne Kalifornije.
Tijekom ceremonije bivša prva dama emotivno se obratila svojim kćerima, istaknuvši kako su odrasle u iznimno uspješne i samostalne mlade žene, unatoč tome što nisu imale mogućnost birati život pod stalnim povećalom javnosti.
Za obitelj Obama privatnost njihovih kćeri uvijek je bila jedan od prioriteta. Tijekom godina Malija i Sasha tek su se povremeno pojavljivale u javnosti, uglavnom na obiteljskim događanjima ili na društvenim mrežama svojih roditelja.