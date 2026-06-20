FOTO Nakon dugo vremena kćeri Baracka i Michelle Obame pojavile su se u javnosti, evo kojim povodom

Barack i Michelle Obama ponosni su roditelji dviju kćeri, Malije i Sashe, koje su tijekom očevog predsjedničkog mandata odrastale pred očima američke javnosti. Danas, godinama nakon odlaska iz Bijele kuće, obje grade vlastite karijere i nastoje živjeti što dalje od reflektora.
Barack i Michelle Obama ponosni su roditelji dviju kćeri, Malije i Sashe, koje su tijekom očevog predsjedničkog mandata odrastale pred očima američke javnosti. Danas, godinama nakon odlaska iz Bijele kuće, obje grade vlastite karijere i nastoje živjeti što dalje od reflektora.
Foto: REUTERS
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Malija Obama, diplomantica Sveučilišta Harvard, odlučila se za karijeru u filmskoj i televizijskoj industriji. Radila je kao scenaristica na seriji Swarm Donalda Glovera, a svoj kratki film predstavila je na Filmskom festivalu Sundance 2024. godine. Njezina mlađa sestra Sasha 2023. godine završila je studij sociologije na Sveučilištu Južne Kalifornije.
Malija Obama, diplomantica Sveučilišta Harvard, odlučila se za karijeru u filmskoj i televizijskoj industriji. Radila je kao scenaristica na seriji Swarm Donalda Glovera, a svoj kratki film predstavila je na Filmskom festivalu Sundance 2024. godine. Njezina mlađa sestra Sasha 2023. godine završila je studij sociologije na Sveučilištu Južne Kalifornije.
Foto: REUTERS
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Da su i dalje vrlo povezane, otkrila je Michelle Obama još 2022. godine, kada je za časopis PEOPLE ispričala kako njezine kćeri zajedno žive u Los Angelesu.
Da su i dalje vrlo povezane, otkrila je Michelle Obama još 2022. godine, kada je za časopis PEOPLE ispričala kako njezine kćeri zajedno žive u Los Angelesu.
Foto: REUTERS
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Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, Malija i Sasha privukle su pozornost 18. lipnja 2026. godine kada su u Chicagu podržale roditelje na svečanom otvorenju Predsjedničkog centra Obama.
Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, Malija i Sasha privukle su pozornost 18. lipnja 2026. godine kada su u Chicagu podržale roditelje na svečanom otvorenju Predsjedničkog centra Obama.
Foto: REUTERS
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Tijekom ceremonije bivša prva dama emotivno se obratila svojim kćerima, istaknuvši kako su odrasle u iznimno uspješne i samostalne mlade žene, unatoč tome što nisu imale mogućnost birati život pod stalnim povećalom javnosti.
Tijekom ceremonije bivša prva dama emotivno se obratila svojim kćerima, istaknuvši kako su odrasle u iznimno uspješne i samostalne mlade žene, unatoč tome što nisu imale mogućnost birati život pod stalnim povećalom javnosti.
Foto: REUTERS
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– Hvala vam što ste unijele toliko radosti, energije i duha u život koji niste same izabrale te što nas iz dana u dan činite ponosnima – poručila je Michelle Obama.
– Hvala vam što ste unijele toliko radosti, energije i duha u život koji niste same izabrale te što nas iz dana u dan činite ponosnima – poručila je Michelle Obama.
Foto: REUTERS
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Slične osjećaje podijelio je i Barack Obama, koji je kćerima zahvalio na podršci te naglasio koliko mu znače.
Slične osjećaje podijelio je i Barack Obama, koji je kćerima zahvalio na podršci te naglasio koliko mu znače.
Foto: REUTERS
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Za obitelj Obama privatnost njihovih kćeri uvijek je bila jedan od prioriteta. Tijekom godina Malija i Sasha tek su se povremeno pojavljivale u javnosti, uglavnom na obiteljskim događanjima ili na društvenim mrežama svojih roditelja.
Za obitelj Obama privatnost njihovih kćeri uvijek je bila jedan od prioriteta. Tijekom godina Malija i Sasha tek su se povremeno pojavljivale u javnosti, uglavnom na obiteljskim događanjima ili na društvenim mrežama svojih roditelja.
Foto: REUTERS
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Koliko ozbiljno shvaćaju želju za samostalnošću pokazala je i Malija kada je na Sundanceu 2024. godine predstavila svoj film The Heart pod imenom Malia Ann, odlučivši pritom izostaviti prezime Obama.
Koliko ozbiljno shvaćaju želju za samostalnošću pokazala je i Malija kada je na Sundanceu 2024. godine predstavila svoj film The Heart pod imenom Malia Ann, odlučivši pritom izostaviti prezime Obama.
Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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Foto: REUTERS
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