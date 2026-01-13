Austrija podiže kazne: Bez vinjete na autocesti? Pripremite 200 eura

Austrijske vlasti odlučile su znatno pooštriti kazne za vožnju autocestama bez važeće vinjete. Novčana kazna za osobna vozila mase do 3,5 tone povećana je sa dosadašnjih 120 na 200 eura, što predstavlja rast od čak 67 posto. Nova sankcija jednako se primjenjuje na digitalne vinjete i na one u obliku naljepnice. Povećanje kazni odnosi se i na motocikliste. Za isti prekršaj oni će ubuduće plaćati 100 eura, umjesto dosadašnjih 65 eura.

Nadležne službe pritom upozoravaju kako sama kupnja vinjete nije dovoljna. Ona mora biti pravilno postavljena, jer je zabranjena uporaba zaštitnih folija, vakuumskih držača ili ljepljivih traka koje onemogućuju izravan kontakt vinjete s vjetrobranskim staklom. Također, vinjeta ne smije biti zalijepljena na zatamnjeni dio stakla.

Ako je vinjeta neispravno postavljena, smatra se kao da uopće ne postoji, što automatski povlači kaznu od 200 eura. U tom slučaju vozač može na licu mjesta platiti tzv. zamjensku cestarinu (Ersatzmaut), i to gotovinom ili karticom. U situacijama kada vozač odbije platiti kaznu, pokreće se prekršajni postupak. Minimalna novčana kazna tada iznosi 300 eura, dok u težim slučajevima može narasti i do 3.000 eura, prenosi Kamatica.

Istodobno s pooštravanjem sankcija došlo je i do korekcije cijena vinjeta, koje su povećane za 2,9 posto. Godišnja vinjeta za osobne automobile sada stoji 106,80 eura, dok motociklisti za godišnju vinjetu moraju izdvojiti 42,70 eura.

Crvena vinjeta za 2026. godinu bit će ujedno i posljednja papirnata vinjeta u Austriji. Od 2027. godine naplata cestarine odvijat će se isključivo putem digitalnih vinjeta, što je odluka donesena krajem 2025. godine. Već sada više od 75 posto vozača koristi elektroničku vinjetu, dok je kod vinjeta s kraćim rokom važenja udio digitalnih korisnika veći od 50 posto.