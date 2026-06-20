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VREMENSKA PROGNOZA

Prvi toplinski val ovog ljeta već je pred vratima, a zatim slijedi nagla promjena

Vrijeme
Ivica Galovic/PIXSELL/ Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 07:48

Već početkom idućeg tjedna očekuje se nestabilnije vrijeme uz kišu, grmljavinske pljuskove i lokalno moguću tuču.

Prvi dani kalendarskog ljeta donose i prve ozbiljne vrućine. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna temperature će u dijelovima Hrvatske dosezati i 35 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na moguće prve pojave toplinskog vala. Nakon sunčanog i vrlo toplog vikenda, u nedjelju poslijepodne lokalno su mogući pljuskovi, grmljavina i tuča. Subota će biti pretežno sunčana i vrlo topla. U unutrašnjosti će najviša dnevna temperatura iznositi između 30 i 34 stupnja, dok će u Dalmaciji lokalno biti i do 35 stupnjeva. Na Jadranu će prevladavati vedro vrijeme uz slab do umjeren vjetar, a more je već sada ugodno za kupanje s temperaturama između 23 i 25 stupnjeva.

Vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Meteorolozi upozoravaju da će noći postajati sve toplije pa će se minimalne temperature u mnogim krajevima zadržavati oko ili iznad 20 stupnjeva. Upravo su takve tropske noći jedan od razloga zbog kojih se povećava opasnost od toplinskog opterećenja organizma. Ipak, uz vrućine stiže i kratkotrajna promjena vremena. Već u nedjelju od sredine dana u unutrašnjosti se očekuje jači razvoj oblaka uz mogućnost kiše i grmljavinskih pljuskova. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni tučom. Nestabilno vrijeme ponegdje bi se moglo zadržati i tijekom ponedjeljka.
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Prognoza vrijeme

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