U Štajerskoj nestala 34-godišnja fitness trenerica. Uhićen pripadnik specijalne policije

Pod naslovom: “Nestala žena: Specijalac Cobre u fokusu” i pod naslovom “Nestala je navodno trudna, elitni policajac posljednji imao kontakt s njom” austrijski dnevni list Heute u utorak na naslovnici piše o “krimiću” o nestaloj 34-godišnjoj fitness trenerici Johanni G. iz Tilmitscha (okrug Leibnitz), kojoj se od prošle subote, 10. siječnja, gubi svaki trag. Uz napomenu, da je nakon nestanka žene, u Austriji uhićen 30-godišnji policajac iz specijalnih policijskih postrojbi Cobra. S kojim je, prema izvorima austrijskih medija, nestala 34-godišnjakinja navodno trudna.

Kako piše Heute, uhićeni policajac bio je posljednji koji je prošli petak bio u kontaktu sa ženom iz Tillmitscha, malog štajerskog mjesta blizu austrijsko - slovenske granice. Austrijski mediji navode kako svakim novim detaljem sve više raste zabrinutost da je 34-godišnjakinja iz južne Štajerske možda bila žrtva nasilnog zločina.

Policija kaže da istražuje sve mogućnosti, i da ni nasilni zločin niti nesreća ili suicid nisu isključeni. Zasad nisu pronađeni nikakvi dokazi o zločinu. Međutim, osumnjičeni elitni policajac, uhićen u ponedjeljak, odjednom je promijenio svoju početnu izjavu. Istražiteljima je priznao da je aferu s nestalom Johannom G. želio držati u tajnosti, jer je bio u ozbiljnoj vezi. U početku je specijalac, koji je također iz jugoistočne Štajerske, prvo negirao da je ikada upoznao navedenu ženu. Međutim, istrage su otkrile da ju je upoznao prije nekoliko mjeseci putem internet aplikacije za upoznavanje. I tada se klupko činjenica počelo odmatati. Tijekom ispitivanja, muškarac je konačno priznao da je povremeno imao kontakt s 34-godišnjom ženom, uključujući i prošli petak navečer - navodno radi razgovora s njom. Međutim, on poriče bilo kakvu umiješanost u njezin nestanak.

Heute navodi da je policija potvrdila da tijekom pretresa Johanninog stana u Tillmitschu nije našla tragove nasilja niti dokaze o zločinu. List dodaje, kako je osumnjičenom specijalcu nakon kontradiktornih izjava oduzeto privatno vatreno oružje i streljivo, koje je legalno posjedovao. Ujedno mu je izdata i zabrana posjedovanja oružja. LIst “Kleine Zeitung” piše da je kod pretresa stana uhićenog specijalca policija navodno našla službene pištolje, koji su bili registrirani kao ukradeni. Jedan od njih 2017. godine. List napominje kako 30-godišnjak, za kojeg vrijedi načelo nevinosti dok mu se ne dokaže suprotno, pod pritiskom istrage, sve više upada u proturječnosti. “Kleine Zeitung” ističe kako Johannini sumještani u Tillmitschu, gdje je živjela od rujna prošle godine “osjećaju duboku tugu zbog njezina nestanka”.

Gradonačelnik mjesta Walter Novak, koji je bio nazočan kod policijskog pretresa stana nestale žene, ipak se nada, kako je rekao medijima, da će “sve ispasti najbolje”. Na desetine policajaca sada tragaju za nestalom ženom. Između ostalog, ispituju sve koji su je poznavali, ali i Johannine trkačke rute te druga mjesta koja je posjećivala.

Prema policijskom izvješću Johanna je još prošli petak navečer, nakon što joj se izgubio svaki trag, poslala poruku preko policajca, jednoj od svojih prijateljica. Zasad je nepoznanica gdje bi se fitness trenerica mogla nalaziti. Njen je nestanak policiji prošle subote ujutro prijavila njena majka, jer joj se kćer nije javljala na telefon, što nije bio njen običaj.

Istraga je u tijeku. Policija je objavila u medijima i sliku nestale Johanne G. i moli za pomoć građane. Uz navedeni opis: Starost: 34 godine, visina: 1,76 cm, izgled: sportski, odjeća: nepoznata. I broj telefona Štajerske pokrajinske policije: +43 59133 / 60-3333. Jer svaki i najmanji podatak može biti odlučujući, poručuje štajerska policija.