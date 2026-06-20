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'sada ćete biti tiho'

Izrael pobjesnio zbog 'crne liste' UN-a. Traže ostavku, uslijedile teške optužbe: 'Popustli ste opsesiji... Sramotno!'

FILE PHOTO: United Nations Security Council meeting, after the U.S. and Israel launched strikes on Iran, at U.N. headquarters in New York City
HEATHER KHALIFA/REUTERS
VL
Autor
Reuters/Hina
20.06.2026.
u 07:13

Izrael je oštro reagirao na novo izvješće Ujedinjenih naroda u kojem je uvršten na popis odgovornih za nasilje nad djecom u ratnim sukobima. Zatražena je ostavka visoke dužnosnice UN-a, a burna rasprava obilježena je teškim optužbama, prekidima i međusobnim prozivkama pred međunarodnom javnošću.

Izraelski veleposlanik u UN-u Danny Danon zatražio je u petak ostavku specijalne izvjestiteljice glavnog tajnika UN-a za djecu i oružane sukobe Pramile Patten zbog njezina izvješća u kojem je Izrael uvršten na 'crnu listu' zemalja odgovornih za nasilje nad djecom tijekom ratnih sukoba. ''Popustli ste opsesiji glavnog tajnika upornim targetiranjem Izraela'' rekao je Danon, govoreći o glavnom tajniku UN-a Antoniu Guterresu

Tijekom rasprave, druga UN-ova dužnosnica i izaslanica za djecu i oružane sukobe Vanessa ⁠Frazier pozvala je izraelskog predstavnika da se suzdrži od osobnih napada, dodavši da za iznesene optužbe ima provjerene dokaze. ''Mi smo država članica, a vi radite za UN i sada ćete biti tiho... i vi i vaše sramotno izvješće'', poručio joj je Danon.  Frazier, inače bivša veleposlanica Malte pri UN-u, objavila je ovog tjedna vlastito izvješće, u kojem upozorava da bi izraelske doseljeničke skupine mogle biti dodane na globalnu crnu listu zbog kršenja prava djece, dok je glavni tajnik UN-a izrazio zabrinutost zbog, rekao je, zapanjujućeg porasta kršenja prava palestinske djece.

Nakon što je prošli mjesec objavljeno i izvješće Pramile Patten, izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova obećalo je prekinuti sve veze s Guterresom, koji napušta krajem ove godine dužnost glavnog tajnika UN-a nakon 10 godina. Oba izvješća također stavljaju na crnu listu izraelskog glavnog neprijatelja Hamasa.
Ključne riječi
UN Izrael

Komentara 2

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
08:16 20.06.2026.

Užasno je što si Izrael umišlja. Oni su iznad svih zakona, i ljudskih i moralnih. Za njih pravila i norme ne vrijede. To je jako opasan stav.

BI
billynik
08:01 20.06.2026.

Što vise nije glavni neprijatelj Iran?

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