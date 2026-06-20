Ovo je avion koji je Trump dobio na poklon: Vrijedi 400 milijuna dolara, Demokrati bijesni: 'Očita korupcija'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je predstavio Boeing 747 koji mu je poklonio Katar, a koji bi trebao postati budući predsjednički zrakoplov, unatoč kritikama zbog prihvaćanja luksuznog mlažnjaka na dar. Američka vojska završila je modifikacije luksuznog zrakoplova čija je vrijednost procijenjena na 400 milijuna dolara. „Ovaj je zrakoplov pretvoren u leteću Bijelu kuću s razinom luksuza kakvu nitko prije nije vidio“, rekao je Trump u govoru u bazi Andrews. Vidljivo oduševljen, Trump je rekao da je novi zrakoplov „gotovo dvostruko veći“ od svog prethodnika i da izgleda još veći kada se vidi na pisti.

„Leti dalje i brže od bilo kojeg Air Force Onea“, rekao je Trump. U svibnju 2025. Trump je prihvatio zrakoplov kao dar od Katara. Protivnici su ga optužili za primanje mita od strane vlade. Zrakoplov se trenutačno nalazi u hangaru u bazi Andrews u blizini Washingtona i proći će probne letove prije nego što bude formalno dodan floti Air Force Onea. Preuređeni katarski mlažnjak prebojan je u crvenu, bijelu i tamnoplavu boju, što je odstupanje od svijetloplave i bijele sheme boja koja se koristi desetljećima.

Trump je prethodno rekao da želi da zrakoplov uđe u upotrebu povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Država 4. srpnja, na Dan neovisnosti. U petak je rekao da se nada da će koristiti mlažnjak za putovanje u Tursku, gdje se očekuje da će prisustvovati samitu NATO-a u Ankari početkom srpnja. Također je rekao da planira koristiti Boeing 747 za let na sastanak u Kinu, bez dodatnih pojedinosti. Neobičan dar stranog partnera izazvao je pravna i etička pitanja u SAD-u. Demokrati su dogovor opisali kao „očitu korupciju“. Trump je branio prihvaćanje zrakoplova, tvrdeći da bi odbijanje „besplatnog, vrlo skupog zrakoplova“ bilo glupo jer štedi novac američkih poreznih obveznika. Katarski dužnosnici također su odbacili kritike.