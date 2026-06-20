Krugovi bliski CA kritike izbora Mateše u Nadzorni odbor odbacuju kao populističke

Odluka Vlade Republike Hrvatske da Glavnoj skupštini Croatia Airlinesa predloži reizbor Zlatka Mateše u Nadzorni odbor – na privremeni rok do šest mjeseci – ponovno je u dijelu javnosti pokrenula stare kritike o političkom kadroviranju. Međutim, u krugovima bliskim kompaniji takve se optužbe odlučno odbacuju kao potpuno promašene i populističke. Kako doznajemo i od izvora bliskog Vladi Matešino je imenovanje u ovom trenutku najlogičniji i najodgovorniji potez za stabilnost nacionalnog avioprijevoznika.

Naš sugovornik iz vladajućih krugova ističe kako javnost prebrzo zaboravlja povijesne činjenice i stručne reference kada su u pitanju državna poduzeća. „Teze o nekakvom 'uhljebljivanju' ili zbrinjavanju Zlatka Mateše nakon njegova odlaska iz HOO-a su, najblaže rečeno, deplasirane“, oštar je izvor blizak vladajućima. „Zlatko Mateša nije pao s neba u zrakoplovni sektor. Riječ je o čovjeku koji je doslovno sudjelovao u rađanju Croatia Airlinesa. Potkraj osamdesetih i početkom devedesetih, kao ključni pravni stručnjak u INA-i koja je tada bila glavni investitor, on je operativno i pravno gradio temelje te kompanije. Mateša Croatia Airlines.“

Izvor iz vlasti naglašava da Croatia Airlines, koja se nalazi u osjetljivoj fazi poslovanja i tranzicije flote, u Nadzornom odboru treba tešku kategoriju menadžera, a ne teoretičare. „Govorimo o bivšem ministru gospodarstva i bivšem predsjedniku Vlade koji je vodio državu u najtežim poslijeratnim godinama i uvodio PDV. Njegovo makroekonomsko znanje i razumijevanje funkcioniranja velikih državnih sustava te megatvrtki poput INA-e, važni su za kompaniju od strateškog interesa. Osim toga, zaboravlja se jedna vrlo praktična stvar – Mateša je i sam pilot s više od 400 sati naleta. On zrakoplovstvo ne gleda samo kroz suhoparne bilance, on razumije i operativnu, tehničku stranu letenja“, objašnjava naš sugovornik.