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'teze o uhljebljivanju su deplasirane'

Krugovi bliski CA kritike izbora Mateše u Nadzorni odbor odbacuju kao populističke

Zagreb: Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 08:20

Odluka Vlade da za člana Nadzornog odbora Croatia Airlinesa ponovno predloži Zlatka Matešu izazvala je kritike dijela javnosti, no iz krugova bliskih Banskim dvorima poručuju da je riječ o čovjeku koji je sudjelovao u stvaranju nacionalnog avioprijevoznika

Odluka Vlade Republike Hrvatske da Glavnoj skupštini Croatia Airlinesa predloži reizbor Zlatka Mateše u Nadzorni odbor – na privremeni rok do šest mjeseci – ponovno je u dijelu javnosti pokrenula stare kritike o političkom kadroviranju. Međutim, u krugovima bliskim kompaniji takve se optužbe odlučno odbacuju kao potpuno promašene i populističke. Kako doznajemo i od izvora bliskog Vladi Matešino je imenovanje u ovom trenutku najlogičniji i najodgovorniji potez za stabilnost nacionalnog avioprijevoznika.

Naš sugovornik iz vladajućih krugova ističe kako javnost prebrzo zaboravlja povijesne činjenice i stručne reference kada su u pitanju državna poduzeća. „Teze o nekakvom 'uhljebljivanju' ili zbrinjavanju Zlatka Mateše nakon njegova odlaska iz HOO-a su, najblaže rečeno, deplasirane“, oštar je izvor blizak vladajućima. „Zlatko Mateša nije pao s neba u zrakoplovni sektor. Riječ je o čovjeku koji je doslovno sudjelovao u rađanju Croatia Airlinesa. Potkraj osamdesetih i početkom devedesetih, kao ključni pravni stručnjak u INA-i koja je tada bila glavni investitor, on je operativno i pravno gradio temelje te kompanije. Mateša Croatia Airlines.“

Izvor iz vlasti naglašava da Croatia Airlines, koja se nalazi u osjetljivoj fazi poslovanja i tranzicije flote, u Nadzornom odboru treba tešku kategoriju menadžera, a ne teoretičare. „Govorimo o bivšem ministru gospodarstva i bivšem predsjedniku Vlade koji je vodio državu u najtežim poslijeratnim godinama i uvodio PDV. Njegovo makroekonomsko znanje i razumijevanje funkcioniranja velikih državnih sustava te megatvrtki poput INA-e, važni su za kompaniju od strateškog interesa. Osim toga, zaboravlja se jedna vrlo praktična stvar – Mateša je i sam pilot s više od 400 sati naleta. On zrakoplovstvo ne gleda samo kroz suhoparne bilance, on razumije i operativnu, tehničku stranu letenja“, objašnjava naš sugovornik.
Ključne riječi
Croatia Airlines HOO Zlatko Mateša

Komentara 8

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SS
simpatican.simpa
09:00 20.06.2026.

I u ovom primjeru se vidi kako je izvršna i pravosudna vlast korumpirana, bez imalo odgovornosti, morala, a puna pohlepe, bahatosti i uporno nam naplaćuju hrvatstvo. Narod su prevarili i opljačkali i to se sada vidi zadnjih 10 godina kako se to intezivno radi, naravno i prije su nas opljačkali i tzv. lijevi i tzv. desni. Narod ima dvije mogućnosti da se riješi, jedna demokratska , a druga malo bolna.

AN
AnimaTor
09:02 20.06.2026.

I nije INA bila u vlasništvu Mateše ( komunistićkog poslušnika ) već je to bila državna firma.I ta ista državna firma investira u državno poduzeće Croatia airlines. Mateša je stari provjerni "kadar" iz klana jednog dijela hrvatske ssuuddbbe.Zna se.

CA
cavecanem
08:50 20.06.2026.

Mateša nije samo pilot, on je i kapetan podmornice sa vise od 400 sati zarona, po nekim doduše neprovjerenim informacijama, svojevremeno je umalo upao u posadu Sojuza 14.

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