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Novi incident

Kaos na Crnom moru! Dron udario u trgovački brod, ima mrtvih i teško ozlijeđenih

The Panama-flagged ship, HMM Namu, in Guangzhou
HMM/REUTERS/ Ilustracija
VL
Autor
Reuters/Hina
20.06.2026.
u 06:52

Napad dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru završio je tragedijom. Jedan član posade poginuo je, dvojica su ozlijeđena, a jedan od njih nalazi se u teškom stanju. Panamske vlasti istražuju okolnosti incidenta i upozoravaju brodove da izbjegavaju plovidbu ukrajinskim i ruskim vodama.

Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je u petak Panamska pomorska uprava (AMP). Incident se dogodo u četvrtak, a jedan od ozlijeđenih članova u teškom je stanju, izvijestio je AMP. Panamske vlasti prikupljaju službene informacije o napadu te su u kontaktu sa uključenim stranama.

Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savjetovao brodovima da izbjegavaju putovanje kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru i u Azovskom moru na sjeveru. Panama upravlja najvećim svjetskim registrom brodova s ​​otprilike 16 posto globalne trgovačke flote koja plovi pod njezinom zastavom.
Ključne riječi
Crno more dron panama

Komentara 1

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Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
07:38 20.06.2026.

To je tako kad se kijevski nacistički režim ne poravna do poljske granice

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