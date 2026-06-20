Kaos na Crnom moru! Dron udario u trgovački brod, ima mrtvih i teško ozlijeđenih

Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada dronom na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je u petak Panamska pomorska uprava (AMP). Incident se dogodo u četvrtak, a jedan od ozlijeđenih članova u teškom je stanju, izvijestio je AMP. Panamske vlasti prikupljaju službene informacije o napadu te su u kontaktu sa uključenim stranama.
Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, AMP je savjetovao brodovima da izbjegavaju putovanje kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom moru i u Azovskom moru na sjeveru. Panama upravlja najvećim svjetskim registrom brodova s otprilike 16 posto globalne trgovačke flote koja plovi pod njezinom zastavom.
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