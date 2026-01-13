Naši Portali
BIZARNA LIKVIDACIJA

Bivši predsjednik AC Ajaccia ubijen na majčinu sprovodu: Snajperist ga upucao pred okupljenima

Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 16:53

Svećenik koji je predvodio sprovod izjavio je da se pucanj čuo usred obreda, nakon čega se Orsoni srušio pred okupljenima.

Bivši čelnik korzikanskih separatista i nekadašnji predsjednik nogometnog kluba AC Ajaccio, Alain Orsoni (71) ubijen je u ponedjeljak hicem iz snajpera tijekom sprovoda svoje majke u selu Vero, na Korzici, piše Euronews. Prema navodima francuskih vlasti, Orsoni je pogođen jednim metkom u prsa, a pucanj je ispaljen s velike udaljenosti, s nekoliko stotina metara. Smrt je bila trenutačna. Svećenik koji je predvodio sprovod izjavio je da se pucanj čuo usred obreda, nakon čega se Orsoni srušio pred okupljenima.

Orsoni je na Korziku doputovao iz Nikaragve, gdje je posljednjih godina živio, isključivo kako bi prisustvovao majčinom sprovodu u rodnom kraju, oko 30 kilometara od Ajaccia. Istragu je preuzelo Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv organiziranog kriminala, koje je tek nedavno započelo s radom, a slučaj se vodi kao ubojstvo povezano s djelovanjem kriminalne skupine.

Kako podsjeća Euronews, Alain Orsoni bio je jedna od ključnih figura korzikanskog nacionalističkog pokreta 1980-ih godina, nakon što je njegov brat Guy, također separatist, ubijen 1983. Kasnije je osnovao politički pokret za samoodređenje Korzike, a zbog unutarnjih sukoba i nasilja napustio je otok sredinom 1990-ih.

Nakon povratka na Korziku 2008. godine preuzeo je vođenje AC Ajaccia, kluba koji je pod njegovim vodstvom nekoliko puta mijenjao ligu, ali je kasnije zapao u ozbiljne financijske probleme. Orsoni se s mjesta predsjednika povukao u rujnu 2024.

Njegovo ubojstvo ponovno je otvorilo pitanje dugogodišnjeg sukoba između klana Orsoni i kriminalne skupine poznate kao “Petit Bar”, koja godinama ima snažan utjecaj na otoku. Euronews navodi kako je riječ o jednom od najistaknutijih atentata na Korzici u posljednjem desetljeću. Iako je oružani separatizam na Korzici danas znatno slabiji nego prije, politički nacionalizam i dalje ima snažnu ulogu, a atentat na Alaina Orsonija pokazuje da nasilje povezano s organiziranim kriminalom još uvijek nije nestalo s otoka.

Ovaj potez SAD-a mogao bi značiti kraj NATO-a? Europski povjerenik iznio crnu prognozu
Ključne riječi
Korzika snajper ubojstvo Alain Orsoni

