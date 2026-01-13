Bečka zračna luka zatvorena. Led okovao Austriju

Ledena kiša koja je noćas i u utorak rano ujutro padala prouzročila je diljem Austrije velike probleme. Zbog izuzetno niskih temperatura zraka i ledene kiše dijelovi Austrije, posebice Beč, te pokrajine Donja Austrija, Gornja Austrija i Gradišće, ali i brojni austrijski gradovi, autoceste, željezničke pruge itd. okovani su ledom. Posljedica su poledica i prometni kaos, izvještavaju jutros austrijski mediji i dodaju kako je led Austriju odsklizao u "izvanredno stanje". Austrijska središnjica za vremenske (ne)prilike upalila je "crveni" alarm, piše dnevni list "Heute". Uz napomenu, da svejedno da li se danas ide pješke, ili putuje automobilom. željeznicom i zrakoplovom, potrebni su "jaki živci". I austrijski glavni grad Beč je okovan ledom. Bečka zračna luka Schwechat je već u noći s ponedjeljka na utorak zatvorena za sav promet. Zimska služba čistila je led i odleđivala piste cijelu noć, rekao je glasnogovornik Bečke zračne luke. Uz poruku da se očekuje da bi negdje oko 11 sati danas prijepodne Zračna luka Schwechat mogla ponovno proraditi.

Svi letovi u smjeru Beča jutros su preusmjeravani u druge europske zračne luke, primjerice u München, Frankfurt, Köln, Veneciju. Polijetanje iz Beča bilo je do daljnjega odgođeno. Međutim, i austrijske Savezne željeznice (ÖBB) najavile su velika kašnjenja u željezničkom prometu. Prije svega u Beču, Donjoj Austriji, Gradišću, Gornjoj Austriji i Salzburgu. Kako se ističe, razlog su poleđene željezničke pruge i gornji električni vodovi. Nadležni iz ÖBB-a preporučuju građanima da ne kreću na put, ako nije baš neophodno.

Vlakovi iz Beča, u smjeru Graza danas nisu polazili niti stizali, kao što je uobičajeno, na južni Glavni kolodvor u Beču - Südbahnhof, dobro poznat i Hrvatima, nego na bečki kolodvor Meidling u 12. stambenom okrugu.

A kada smo kod pješaka, bečkih cesta i ulica, Grad Beč je noćas hitno ukinuo dosadašnju zabranu posipanja ulica soli. Zabrana traje do danas u podne, kako je izvijestio nadležni bečki Magistrat 48. Do tada se očekuje da će sve važne bečke ulice biti posoljene i sigurne za hodanje i sav promet. I na kraju treba napomenuti da su dežurne službe za čišćenje snijega i leda već danima u neprestanom pogonu. Krivac je, kako navode mediji, obilan snijeg koji je padao u više navrata te izuzetno niske temperature proteklih dana, od preko minus 20 stupnja u velikom dijelu Austrije ( jučer - 29 u Gugu u Gornjoj Austriji), kao i ledena kiša koja je noćas došla kao točka na "i", izazvavši prometni kaos.