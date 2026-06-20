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NOVA DIPLOMATSKA KRIZA?

Poljski predsjednik oduzima orden Zelenskom zbog spora oko 2. svjetskog rata

REUTERS/PIXSELL
Autori: Ružica Aščić/Hina, Branka Radman/Hina
20.06.2026.
u 06:00

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška

Poljski predsjednik odlučio je oduzeti najvišu državnu počast Volodimiru Zelenskom nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po Ukrajinskoj ustaničkoj vojsci (UPA), nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu masakrirali Poljake, navodi Reuters. Odluka predsjednika Karola Nawrockog mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu između susjednih zemalja samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u poljskom gradu Gdanjsku. "S obzirom na pristanak predsjednika Volodimira Zelenskog da imenuje jednu od jedinica Oružanih snaga Ukrajine "Heroji UPA-e", odlučio sam predsjedniku Ukrajine oduzeti Red bijelog orla", priopćio je Nawrocki.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha rekao je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška. "Odluka o povlačenju Reda bijelog orla predsjedniku Ukrajine strateška je greška predsjednika Poljske koja samo ide na korist Moskvi", napisao je Sibiha na Facebooku.  Neki Ukrajinci smatraju pripadnike UPA herojima otpora protiv Sovjetskog Saveza i nacističke Njemačke, i kao simbole ukrajinske borbe protiv Moskve. No UPA je također bila uključena u Volinjske masakre, niz pokolja od 1943. do 1945. godine u kojima su, prema Poljskoj, ukrajinski nacionalisti ubili oko 100 tisuća Poljaka. Tisuće Ukrajinaca ubijene su u pokoljima odmazde.

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Ključne riječi
Karol Nawrocki Volodimir Zelenski počast Ukrajina Poljska

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