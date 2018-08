Zabio se autom u britanski parlament. Ozlijeđeno nekoliko pješaka

Za sada neutvrđeni broj pješaka ozlijeđeno je kada se u utorak ujutro automobil zaletio u sigurnosne barijere uz britanski parlament u Londonu, nakon čega je vozač odmah uhićen, objavila je londonska policija.

Nitko od pješaka ozlijeđenih pri naletu automobila nije u životnoj opasnosti. Svjedoci kažu kako se čini da je automobil namjerno skrenuo u skupinu biciklista koji su čekali na semaforu.

#BREAKING : Armed police are responding to a car crash in Westminster, after a vehicle struck barriers outside UK Parliament.



A man has been arrested after the vehicle drove into security barriers, Metropolitan Police confirmed. pic.twitter.com/PRYhNOPUhC — Sky News Australia (@SkyNewsAust) 14. kolovoza 2018.

Parliament Square crash: pedestrians injured as car hits barriers https://t.co/I4ZedEIWtn — The Guardian (@guardian) 14. kolovoza 2018.

Westminster Locked down after car crash outside Parliament pic.twitter.com/r1VOIi4koK — Ashley Vora 🦉 (@Voraa_) 14. kolovoza 2018.

"Muškarca koji je vozio automobil policija je odmah uhitila. Jedan broj pješaka je ozlijeđen. Policajci su na mjestu događaja. Čim budemo imali nove informacije objavit ćemo ih", navela je u priopćenju na Twitteru londonska policija.

BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing the area. More updates to follow. pic.twitter.com/mnKUVI7Npn — Good Morning Britain (@GMB) 14. kolovoza 2018.

Well here’s your person that strangely decided to lose control outside one of London’s busiest areas, injuring many innocent people in the process.



Wonder what mental illness he has? #Housesofparliament #Westminster pic.twitter.com/mYca3ISQlC — GM (@ElementMiller) 14. kolovoza 2018.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju teško naoružane policajce koji su stigli na mjesto događaja, dok je područje oko zgrade parlamenta u središtu Londona zatvoreno.

Policija navodi da za sada ne može reći je li riječ o terorističkom incidentu ili ne.

"Još uvijek nastojimo utvrditi činjenice", kazala je glasnogovornica policija.

U ožujku 2017. Khalid Masood (52) ubio je četvero ljudi na obližnjem Westminsterskom mostu prije nego li ga je ubila policija.

To je bio prvi od pet napada u Britaniji prošle godine za koje je policija utvrdila da imaju terorističku pozadinu.

