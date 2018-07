Probudila se ujutro pa se 'smrzla od straha' kad je vidjela tko je kraj nje spavao

Kada Australci u svome domu pronađu opasnu zmiju, to za njih više niti nije vijest, no kada se to dogodi usred Londona, situacija je to koja se ne viđa često.

Upravo to dogodilo se jednoj ženi iz Kensingtona na zapadu Londona koja se zaprepastila se kada je vidjela tko leži kraj nje u krevetu kada se prošloga ponedjeljka ujutro probudila.

Ona je, naime, krevet dijelila s pitonom dužine od gotovo jednog metra.

Odmah je u panici skočila iz kreveta te pozvala službu za zaštitu životinja, a vjeruje se kako je kraljevski piton koji se sklupčao na njezinom krevetu nečiji kućni ljubimac.

🐍😱



Woman wakes to find 'escaped' python in her bed https://t.co/4dlj1HGnh1 pic.twitter.com/xS8Gs6bXrF — BBC News (UK) (@BBCNews) July 29, 2018

No, dok su oni stigli na teren, životinja je već pobjegla.

– Jadnica se sigurno prestrašila na smrt kad se probudila i ugledala zmiju u svome krevetu – kazala je sakupljačica životinja Jill Sanders koja je izašla na teren.

Žena je iskočila iz kreveta i zatvorila vrata spavaće sobe kako zmija ne bi izašla, no kada su sakupljači životinja stigli, pitona nisu mogli pronaći. Napustili su stan i rekli ženi da ponovno zove ako ga uoči.

Tako je i bilo. Već navečer žena je ponovno pozvala službu za životinje, a oni su pitona pronašli u hodniku istoga stana.

Vjeruju kako je pobjegao vlasniku koji stanuje u blizini te su upozorili vlasnike takvih ljubimaca da bolje osiguraju svoje životinje jer ljeti zbog toplog vremena puno aktivniji.