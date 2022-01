Uhićen i drugi počinitelj, šteta 600.000 kuna

Ognjen G. (35) već je neko vrijeme u istražnom zatvoru zbog sumnje da je raznio bankomat u Trnskom 11. siječnja, a zagrebačka policija koja ga sumnjiči za tešku krađu koja je počinjena provalom te u kojoj je pričinjena šteta od 600.000 kuna, priopćila je što su utvrdili tijekom kriminalističkog istraživanja.

Za početak, u međuvremenu su našli i uhitili njegovog 29-godišnjeg supočinitelja koji je kazneno prijavljen te mu vjerojatno isto slijedi dovođenje pred suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Dvojac se sumnjiči da se 11. siječnja u 1.50 Škodom zagrebačkih oznaka dovezao do Hermanove ulice. Parkirali su vozilo i iz njega su izvadili prethodno pripremljene metalne spremnike-boce s plinom i montiranim gumenim crijevima te električni kabel. Potom su u 3.20 sati pješice isto odnijeli do Trga Ane Rukavine u Zagrebu, do samostojećeg bankomata postavljenog unutar ulaza u trgovinu. Na za sad neutvrđeni način su bankomata ispunili smjesom plina iz metalnih spremnika.

Nakon toga, kako se sumnja, plin su električnim impulsom preko električnog kabla aktivirali te izazvali eksploziju bankomata. U eksploziji su izbijena vrata sefa te su otuđili kazetu s novcem. Kao posljedica eksplozije oštećen je i izlog trgovine, a pukao je i propao dio stopa u prostoru u kojem je postavljen bankomat.

Osim toga oštećen je drugi bankomat u blizini te samostojeći aparat za kavu. Nakon toga počinitelji su pobjegli, no Ognjen G. je nakon svega 15-ak minuta uhićen u blizini mjesta događaja.

