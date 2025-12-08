Zelenski stigao u posjet Londonu. Britanija želi slati vojsku u Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastaje se u ponedjeljak u uredu britanskog premijera s ključnim čelnicima Europe radi kriznih razgovora nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao kritike na račun svog ukrajinskog kolege. Britanski premijer Keir Starmer će ugostiti Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza na privatnom razgovoru dok se nastavljaju napori za pronalaskom načina za okončanje rata s Rusijom. Trump je optužio Zelenskog da nije pročitao najnoviji mirovni prijedlog, rekavši da je "malo razočaran" ukrajinskim vođom, ustrajući u tome da je ruski predsjednik Vladimir Putin planom "zadovoljan". Starmer je rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum trebao imati "čvrsta" sigurnosna jamstva za Ukrajinu kako bi se spriječilo Putina da ponovo pokrene rat.

Britanski premijer i Macron predvode napore u sklopu takozvane "koalicije voljnih", odnosno skupine zemalja spremnih podržati Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma, pri čemu je Ujedinjeno Kraljevstvo spremno slati i vojnike. Starmer je za novinsku agenciju Press Association rekao: "Radujem se sastanku s predsjednikom Zelenskim u Downing Streetu, gdje ćemo imati vremena za privatan razgovor o mirovnom planu u Ukrajini". "Dolaze nam i kancelar Merz i predsjednik Macron te ćemo nas četvorica imati priliku dotaknuti se raznih pitanja, učiniti to privatno i ostvariti napredak". "Važno je imati na umu da je sukob star gotovo četiri godine, da je Rusija agresor i da stoga, ako bude primirja, da ono mora biti pravedno jer je Ukrajina pretrpjela velike, velike gubitke i platila veoma veliku cijenu za rat za koji nije odgovorna"

"No, ono mora biti i dugotrajno jer znamo da Putin ne poštuje sporazume koji nemaju čvrsta sigurnosna jamstva iza sebe te ćemo se usredotočiti na to". Unatoč činjenici da je Trumpova Bijela kuća kritizirala europske čelnike zbog "nerealnih očekivanja" o ratu, Starmer je odao priznanje američkom predsjedniku. "Nikada ne možete od sukoba do mira doći laganim, ravnim putem", rekao je. "To je uvijek zamršena stvar, ali ja mislim da napredujemo i da je ono što je predsjednik Trump uspio postići u posljednjih nekoliko tjedana, ... najdalje što smo došli u četiri godine" "I zato mu odajem priznanje te se nadam da ovog poslijepodneva možemo postići dodatan napredak".

Do Zelenskog posjeta Londonu dolazi nakon što su njegovi dužnosnici zaključili trodnevne pregovore sa svojim američkim kolegama o mirovnom prijedlogu dok Bijela kuća pritišće Kijev da ga prihvati. Zelenski je tijekom vikenda kazao da je raspravio "iduće korake" s Trumpovim savjetnicima te da je "predan tome da nastavi raditi u dobroj vjeri". No, pregovarači su također priznali da će bilo kakav "stvaran napredak" ovisiti o "spremnosti Rusije da pokaže ozbiljnu predanost dugotrajnom miru". Ukrajina i njeni europski saveznici će vjerojatno insistirati na tome da bilo kakav prekid vatre bude popraćen sigurnosnim jamstvima i Sjedinjenih Američkih Država i "koalicije voljnih" te istodobno odbijati bilo kakvu predaju teritorija Rusiji.

Starmer je u više navrata rekao da Ukrajini mora biti omogućeno da sama odlučuje o svojoj budućnosti dok je jedan od njegovih ministara u nedjelju rekao da ne smije ostati nemoćna suočena s ruskom agresijom. No, Rusija odbacuje mogućnost da zapadne snage budu raspoređene u Ukrajini te nastavlja zahtijevati velike dijelove ukrajinskog teritorija u zamjenu za mir. Također, ruske snage su nastavile sa svojim napadom na Ukrajinu tijekom vikenda. Najmanje četiri osobe su ubijene u napadima bespilotnim letjelicama i projektilima u nedjelju dok Moskva nastavlja gađati ukrajinsku infrastrukturu u pokušaju da zimu pretvori u oružje tako što će civilima onemogućiti pristup grijanju i električnoj energiji.

Do sastanka u ponedjeljak također dolazi u svjetlu objavljivanja nove američke strategije za nacionalnu sigurnost koja je poboljšanje odnosa s Moskvom učinila jednim od glavnih prioriteta Washingtona. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je pozdravio dokument, rekavši da je uglavnom u skladu s vizijom Moskve. Trump je u nedjelju novinarima rekao da Zelenski još nije pročitao američki mirovni prijedlog. "Malo sam razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog ... Njegovi ljudi (su ga pročitali) i sviđa im se, no on nije", rekao je.

"Vjerujem da je Rusija njime zadovoljna, ali nisam siguran da je Zelenski. Njegovim ljudima se sviđa, ali on ga nije pročitao". U međuvremenu, britanska šefica diplomacije Yvette Cooper je došla u Washington radi razgovora sa svojim američkim kolegom Marcom Rubijom. Očekuje se da će se usredotočiti na napore za okončanje rata u Ukrajini te angloameričku suradnju u pitanjima globalne sigurnosti i primirja u Gazi.